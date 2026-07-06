La segunda semana de julio da inicio con grandes expectativas por parte de la población argentina ante la llegada de un nuevo fin de semana largo que permitirá hasta 4 días seguidos de descanso. En el contexto de espera, algunos ciudadanos ya se encuentran disfrutando de una jornada de descanso por un asueto local .

La medida impacta en el funcionamiento de oficinas públicas y distintos servicios, aunque no todos suspenderán su atención. En este contexto, la Municipalidad confirmó qué actividades estarán suspendidas y cuáles continuarán prestándose con normalidad.

Confirman asueto antes del feriado del 9 de julio

La Ciudad de Córdoba conmemora un nuevo aniversario de su fundación durante este lunes 6 de julio, motivo por el cual las autoridades municipales dispusieron un asueto administrativo para toda la jornada.

La Ciudad de Córdoba conmemora un nuevo aniversario de su fundación durante este lunes 6 de julio, por el cual se declaró asueto local. (Foto: Wikipedia) Wikipedia

Como consecuencia de esta decisión, permanecerán cerrados el Palacio 6 de Julio, los Centros de Participación Comunal (CPC) y el resto de las dependencias administrativas que dependen del municipio.

La medida alcanza exclusivamente al ámbito municipal y no modifica el calendario nacional de feriados. El feriado del 9 de julio, por el Día de la Independencia, se mantiene sin cambios para todo el país.

¿Qué actividades quedan suspendidas por el asueto en Córdoba?

La principal modificación durante el asueto será la suspensión de la atención administrativa en las oficinas municipales.

Entre los servicios afectados se encuentran:

Cierre del Palacio 6 de Julio.

Sin atención en los Centros de Participación Comunal (CPC).

Dependencias administrativas municipales cerradas.

Reprogramación de los turnos previstos para trámites y cajas municipales.

Quienes tuvieran turnos asignados para realizar gestiones este día, se les asignará una nueva fecha de atención, según informó la municipalidad.

Qué servicios funcionarán con normalidad durante el asueto

Aunque habrá asueto administrativo, varios servicios públicos continuarán funcionando para garantizar la actividad cotidiana de los vecinos.

El esquema previsto incluye: