El esperado choque entre Francia y Marruecos se llevará a cabo el jueves 9 de julio en el estadio Boston, comenzando a las 17:00 horas (hora Argentina). Este partido corresponde a la llave 1 del Mundial y promete ser un duelo emocionante.

Resultados recientes de Francia en el Mundial

Durante la fase de grupos, Francia logró destacarse con varias victorias: vencieron a Senegal 3-1 el 16 de junio, a Irak 3-0 el 22 de junio, y también lograron una contundente victoria sobre Noruega con un 4-1 el 26 de junio. En los dieciseisavos de final, derrotaron a Suecia 3-0 (30 de junio) y avanzaron a los octavos de final superando a Paraguay 1-0 (4 de julio).

Resultados recientes de Marruecos en el Mundial

Por su parte, Marruecos comenzó la fase de grupos con un empate 1-1 ante Brasil el 13 de junio, seguido de una victoria 1-0 contra Escocia el 19 de junio. El 24 de junio, lograron una emocionante victoria 4-2 sobre Haití. En la fase de eliminación directa, empataron 1-1 con los Países Bajos, pero avanzaron tras ganar en penales (2-3) el 29 de junio. En los octavos de final, eliminaron a Canadá con un sólido 3-0 el 4 de julio.

Horario del partido según el país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas