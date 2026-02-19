En los últimos años, la ciencia avanzó significativamente en estudios que demuestran que los buenos hábitos como, por ejemplo, el buen descanso, la alimentación saludable y la actividad física mejoran las funciones cognitivas del cerebro y el correcto funcionamiento del cuerpo humano. En este sentido, un reconocido neurocientífico agregó un mal hábito que las personas de más de 65 años deberían evitar, sobre todo, para no sufrir deterioro cognitivo. El doctor Richard Restak, reconocido neurólogo y neuropsiquiatra, autor de más de 20 libros, dialogó con The Guardian sobre los hábitos para resguardar uno de los órganos más importantes del cuerpo humano: el cerebro. “La mayoría de estas muestras de pérdida de memoria son pecados de falta de atención. Si estás en una fiesta y no estás prestando atención a alguien porque seguís pensando en algún asunto relacionado con el trabajo, de repente te das cuenta de que no recordás su nombre. Lo primero es guardar la información en la memoria, es decir, consolidarla, y luego ser capaz de recuperarla. Pero si nunca la has consolidado, no existe”, introdujo. Luego añadió: “Pero si olvidás dónde dejaste las llaves del coche y finalmente las encontrás dentro de la heladera, o la abrís y está el diario, ese es el primer síntoma de algo grave: eso va un poco más allá del olvido”. El especialista remarcó que es importante apoyarse en dos bastiones importantes a la hora de cuidar el cerebro. Ejercitar la memoria, a través de la práctica, es decir, leyendo, recordando o con desafíos que estimulen el cerebro. El segundo es mantener un estilo de vida saludable: mantenerse activo, cuidar la vista y audición, descansar las horas necesarias y mantener una dieta variada y saludable. En este último aspecto, el doctor hizo una especial advertencia, según sus años de experiencia. Restak tiene una postura firme sobre el consumo de alcohol en la vejez. “El alcohol es una neurotoxina muy, muy débil, no es bueno para las células nerviosas. Recomiendo encarecidamente a todos mis pacientes que, pasados los 65 años, se abstengan total y permanentemente de beber alcohol”, sentenció. Asimismo, explicó: “Nadie puede garantizar que alguien no vaya a padecer demencia. Yo lo comparo con conducir un coche: no se puede garantizar que no se vaya a tener un accidente, pero si se lleva el cinturón de seguridad, se controla la velocidad y se mantiene el coche en buen estado, se pueden reducir las posibilidades”.