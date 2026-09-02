Kavak se ha aliado con CarShop de Hertz para llegar al sureste mexicano | Foto: Cortesía

Kavak, la plataforma digital de compra, venta, financiamiento y servicio de autos seminuevos en Latinoamérica y mercados emergentes, anunció su entrada a Yucatán y Quintana Roo a través de una alianza con Hertz México y su división de seminuevos, CarShop.

Kavak que opera además de México en Argentina, Brasil, Chile, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Omán, aún no había incursionado en el sureste del país.

El inicio de operaciones en Mérida y Cancún permitirá a Kavak ampliar su presencia a nueve estados y entrar por primera vez al sureste del país, marcando una nueva etapa de expansión en México.

La llegada de Kavak al sureste marca una diversificación de su modelo de negocios, con esquemas de operación más flexibles que permitirán seguir facilitando el acceso a vehículos confiables, alternativas de financiamiento y servicios posventa.

Con más de 1.32 millones de automóviles en Yucatán y Quintana Roo y un crecimiento de 10.8% en su parque vehicular conjunto entre 2023 y 2025, ambos estados se posicionan como mercados estratégicos para la movilidad, el financiamiento y los servicios posventa en el sureste, de acuerdo con datos del INEGI.

La experiencia de Hertz México en la gestión y renovación de flotas le permite a Kavak aportar vehículos seminuevos con respaldo y un historial de mantenimiento, explicó Saúl Crespo, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Kavak.

Durante septiembre, Kavak y CarShop, la división de autos seminuevos de Hertz México, inaugurarán bajo un esquema de co-branding tres espacios comerciales, dos en Mérida y uno en Cancún.

Las aperturas complementarán la red existente de Kavak mediante operaciones adaptadas a cada mercado y alianzas que permitan ampliar el inventario y la presencia física de su plataforma.

La entrada a Yucatán y Quintana Roo ocurre en un momento de crecimiento sostenido del mercado automotriz regional. Entre enero y mayo de 2026, las ventas de vehículos crecieron 4.5% en Yucatán con respecto al mismo periodo de 2025, mientras que en Quintana Roo incrementaron 13.9%, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

A partir de los resultados de esta primera etapa, Kavak y Hertz México evaluarán la posibilidad de extender el modelo a más puntos. En paralelo, Kavak continuará sumando ciudades y formatos comerciales para acercar su experiencia de compra, venta y financiamiento a más personas en el país.

“Esta primera etapa de nuestro plan de expansión nos va a permitir probar diferentes adaptaciones de nuestro modelo de negocio a mercados locales con características muy diferentes. Sin duda, todos estos aprendizajes nos van a permitir estar pronto en más ciudades de todo el país”, afirmó Crespo en un comunicado.