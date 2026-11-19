Calvin Klein es una marca que revolucionó el mercado.

En esta noticia Las claves de Calvin Klein para conquistar y revolucionar el mercado de la moda

Este jueves 19 de noviembre, el famoso diseñador estadounidense Calvin Klein cumple 84 años. El reconocido empresario nació en el Bronx en 1942 y fundó una casa de moda que cambió la industria global. Su propuesta transformó el mercado de la ropa interior tras convertir el elástico con logotipo en una pieza visible y deseada.

La revolución de sus diseños radicó en la eliminación de ornamentos para priorizar la comodidad y el corte limpio. Mientras otras firmas apostaban por estructuras rígidas y estampados cargados, la firma conocida como CK impuso prendas básicas de algodón y denim .

Sin embargo, su éxito comercial también respondió a campañas publicitarias provocadoras que definieron la cultura visual de los años noventa. Por eso, sus diferenciales se hacen más visibles en esta época del año donde manda el calor .

Las claves de Calvin Klein para conquistar y revolucionar el mercado de la moda

En el marco de un nuevo cumpleaños de Calvin Klein, estos son los 5 secretos de la famosa marca para el éxito

Minimalismo puro: La marca apuesta por líneas limpias y prendas de fondo de armario con siluetas que acompañan el cuerpo de forma natural. Así, las camisetas blancas de algodón lavado, los tops cortos y las camisas holgadas funcionan como base para conjuntos versátiles de día y de noche.

Paleta monocromática: El blanco, el negro, el gris y los tonos tierra dominan las propuestas estivales por su frescura visual. Sin embargo, las colecciones recientes incorporan destellos puntuales de azul rey, rojo escarlata y amarillo limón para romper esa neutralidad.

Calvin Klein revolucionó el diseño desde el minimalismo.