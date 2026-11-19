Este jueves 19 de noviembre, el famoso diseñador estadounidense Calvin Klein cumple 84 años. El reconocido empresario nació en el Bronx en 1942 y fundó una casa de moda que cambió la industria global. Su propuesta transformó el mercado de la ropa interior tras convertir el elástico con logotipo en una pieza visible y deseada.
La revolución de sus diseños radicó en la eliminación de ornamentos para priorizar la comodidad y el corte limpio. Mientras otras firmas apostaban por estructuras rígidas y estampados cargados, la firma conocida como CK impuso prendas básicas de algodón y denim.
Sin embargo, su éxito comercial también respondió a campañas publicitarias provocadoras que definieron la cultura visual de los años noventa. Por eso, sus diferenciales se hacen más visibles en esta época del año donde manda el calor.
Las claves de Calvin Klein para conquistar y revolucionar el mercado de la moda
En el marco de un nuevo cumpleaños de Calvin Klein, estos son los 5 secretos de la famosa marca para el éxito
- Minimalismo puro: La marca apuesta por líneas limpias y prendas de fondo de armario con siluetas que acompañan el cuerpo de forma natural. Así, las camisetas blancas de algodón lavado, los tops cortos y las camisas holgadas funcionan como base para conjuntos versátiles de día y de noche.
- Paleta monocromática: El blanco, el negro, el gris y los tonos tierra dominan las propuestas estivales por su frescura visual. Sin embargo, las colecciones recientes incorporan destellos puntuales de azul rey, rojo escarlata y amarillo limón para romper esa neutralidad.
- Tejidos ligeros: Los vestidos lenceros de satén de los años noventa regresan en telas fluidas para las noches de calor. Además, los sacos y trajes abandonan los géneros pesados para confeccionarse en algodones livianos y sarga, manteniendo cortes estructurados pero cómodos.
- Denim claro: Los pantalones vaqueros de corte recto, tiro alto y lavados claros se combinan con prendas básicas de algodón. Al mismo tiempo, la cinturilla con el logotipo asoma en atuendos urbanos y define el diseño de los trajes de baño de corte triángulo o banda.
- Aromas frescos: Las sandalias de tiras finas y las alpargatas en tonos neutros completan los equipos sin recargar la imagen. Por último, la identidad de la firma se apoya en perfumes cítricos sin género como CK One, que mezcla notas de té verde y almizcle.