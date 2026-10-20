GoTrendier, marketplace de moda de segunda mano, busca ampliar su mercado más allá de la ropa. La plataforma incorporó las categorías de hogar, entretenimiento e infantil en México y Colombia, en un movimiento con el que busca diversificar su oferta y aumentar las transacciones entre sus usuarios.

Ahora los usuarios pueden comprar y vender artículos para el hogar, libros, música, videojuegos, juguetes y productos infantiles. Durante la primera semana del lanzamiento, las nuevas categorías sumaron más de 30,000 productos publicados: 13,300 en Hogar, 9,500 en Entretenimiento y 8,300 en Infantil, informó la compañía.

La compañía prevé que el inventario de estas categorías supere los 250,000 productos al cierre de 2026. La expansión responde, según Aloma García Font, country manager de GoTrendier, a una demanda que ya existía entre los usuarios, quienes intentaban comercializar artículos fuera de la categoría de moda.

La startup realizó una encuesta a más de 1,000 usuarios para identificar qué productos les interesaba encontrar en la plataforma. Hogar fue la categoría más solicitada, de acuerdo con García Font.

El siguiente paso será incorporar nuevas categorías, entre ellas electrónica, con el objetivo de ampliar el catálogo de productos usados que pueden intercambiarse a través de su marketplace.

La expansión representa un cambio en el alcance de un negocio que, desde su llegada a México en 2016, se ha concentrado en la compraventa de moda entre personas. Con las nuevas categorías, GoTrendier busca ampliar las ocasiones de compra y venta dentro de su plataforma, en lugar de limitar las transacciones a prendas y accesorios.

El modelo de GoTrendier integra la publicación de productos, los pagos, la logística y la protección de compra. Para los vendedores, publicar artículos continúa siendo gratuito, mientras que la empresa anunció que no cobrará comisión por las ventas de las nuevas categorías durante la promoción de lanzamiento.

A septiembre de 2026, GoTrendier reportaba más de 14 millones de usuarios registrados entre México y Colombia, así como más de 56 millones de productos publicados y más de 12.5 millones de artículos vendidos desde el inicio de sus operaciones.

La compañía también informó que las ventas realizadas a través de su plataforma han generado más de u$s 170 millones de dólares en ganancias netas para sus vendedoras desde su lanzamiento.