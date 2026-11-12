El Corte Inglés gana en el primer semestre 249 millones, un 11,5% más

En esta noticia Moda y belleza empujan los números

Tras dejar atrás unos años convulsos en su alta dirección - marcados por la destitución de varios de sus principales directivos -, El Corte Inglés ha presentado hoy los resultados del primer semestre del año, en los que se aprecia cómo sus negocios ganan velocidad y avanzan hacia el cumplimiento de su plan estratégico.

En concreto, cadena de grandes almacenes ha cerrado el primer semestre del ejercicio fiscal 2026-2027 (del 1 de marzo al 31 de agosto) con incrementos relevantes tanto en ventas como en resultados.

El Corte Inglés gana en el primer semestre 249 millones, un 11,5% más Fuente: Shutterstock Shutterstock

Así pues, el volumen global de ingresos se ha situado en 8404 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,3% sobre el mismo periodo del año anterior, mientras que la cifra de negocios alcanza los 7230 millones, con un crecimiento del 2,6% a superficie comparable.

De acuerdo a la empresa que preside Cristina Álvarez, esta evolución positiva ha permitido a la empresa registrar crecimientos relevantes en magnitudes como el ebitda, que alcanza los 562 millones de euros, un 4,2% más que en el mismo lapso de tiempo de 2025; el beneficio neto se situó en 249 millones, con un alza del 11,5%; y el beneficio neto recurrente que alcanzó los 210 millones, tras crecer el 9,1%.

“Con un incremento del 3,3% en términos comparables, el negocio del retail continúa siendo el principal motor de crecimiento, impulsado por Moda y Belleza, Hogar y Electrónica y el buen comportamiento del canal online”, explica la compañía.

Moda y belleza empujan los números

En concreto, las áreas de Moda y Belleza crecieron un 4% en ventas hasta los 2779 millones de euros, mientras que los segmentos de Hogar y Electrónica aumentaron un 4,8% hasta alcanzar los 1248 millones. El área de Alimentación se mantuvo estable con una cifra de ventas de 1402 millones.

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Por otra parte, Viajes El Corte Inglés ha mostrado una gran resiliencia en un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas. “A pesar de ello, desde la segunda mitad del semestre las ventas crecieron un 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior”, destaca en un comunicado El Corte Inglés.

Por lo que respecta a los negocios financieros, Seguros El Corte Inglés crece en ingresos un 4,6%, hasta los 160 millones de euros, con un resultado neto de 41 millones de euros, un 5,9% más sin contabilizar extraordinarios.

En lo que respecta a Financiera El Corte Inglés registra un incremento de sus ingresos del 3,5% situándose en 98 millones de euros, mientras que el beneficio neto crece un 2,4% interanual excluyendo extraordinarios.

Más inversiones

La robustez del balance y la generación de flujos de caja lograda en estos primeros seis meses también han permitido al Grupo incrementar las inversiones, con 294 millones de euros destinados a la transformación comercial, logística y tecnológica.

Asimismo, la fortaleza de El Corte Inglés se ve también reflejada en la estabilización de la deuda financiera neta en 1.624 millones de euros, lo que supone 1,3 veces sobre Ebitda.