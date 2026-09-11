Cuenta DNI confirmó las promociones que estarán disponibles durante septiembre y sumó un beneficio especial por el Día del Maestro.

El próximo 11 de septiembre, las personas usuarias podrán acceder a un 30% de descuento en gastronomía, con un tope de reintegro de $15.000 por día y por persona.

Además, la billetera digital de Banco Provincia mantiene durante el mes descuentos en comercios de cercanía, ferias, mercados, farmacias, perfumerías y otros rubros.

Día del Maestro: qué descuento ofrece Cuenta DNI

La promoción especial estará vigente el viernes 11 de septiembre de 2026 en comercios gastronómicos adheridos a Cuenta DNI.

El beneficio será del 30% de descuento , con un tope de reintegro de $15.000 por día y por persona .

Para alcanzar el reintegro máximo, será necesario realizar consumos por $50.000 durante la jornada.

Cuenta DNI: cuáles son las principales promociones de septiembre

El beneficio será del 30% de descuento, con un tope de reintegro de $15.000 por día y por persona. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock (editado con IA)

Además del beneficio especial por el Día del Maestro, durante septiembre, Banco Provincia mantiene descuentos en diferentes rubros:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana y persona.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope de $18.000 por mes y persona.

Veterinarias y Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados, con tope de $8.000 por semana y persona.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana y persona.

Qué otros beneficios ofrece Cuenta DNI en septiembre

La billetera digital también mantiene promociones específicas para determinados comercios y consumos:

YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos, con tope de $8.000 por semana y persona.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con tope de $15.000 por mes y persona.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos que no sean del rubro alimentos, mediante pagos con QR desde la aplicación.

Los descuentos están sujetos a las condiciones de cada promoción y a la participación de los comercios adheridos a Cuenta DNI.