Cuenta DNI incorporó una nueva función que permite realizar pagos sin contacto con el celular mediante tecnología NFC. La herramienta, disponible inicialmente para dispositivos Android y tarjetas Visa, permite acceder a distintos descuentos y promociones, entre ellos un 100% de reintegro en el pasaje de subte, premetro y colectivos adheridos del AMBA.

La nueva funcionalidad fue incorporada por el Banco Provincia a su billetera digital, que cuenta con más de 10 millones de personas usuarias. De esta manera, quienes tengan una tarjeta Visa Débito emitida por la entidad podrán pagar el transporte directamente con el teléfono y recuperar el total del pasaje, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta.

Para utilizar esta nueva modalidad de pago, es necesario contar con la última versión de la aplicación Cuenta DNI instalada en un dispositivo Android compatible con tecnología NFC.

El proceso de activación es sencillo y se realiza desde la propia aplicación:

1. Ingresar a la aplicación Cuenta DNI

Desde la pantalla principal, hay que seleccionar la opción “Tarjetas”, ubicada dentro del menú “Otras funcionalidades”.

2. Elegir la tarjeta

El usuario debe seleccionar la tarjeta de débito o crédito que desea utilizar para realizar pagos mediante NFC.

3. Activar los pagos NFC

Dentro de las opciones de la tarjeta, hay que seleccionar “Activar para pagos NFC”.

Cuenta DNI permite viajar gratis en subte y colectivos del AMBA

4. Aceptar los términos y condiciones

Luego, se debe marcar la casilla correspondiente y presionar “Continuar”.

5. Confirmar la identidad

La aplicación solicitará una validación de seguridad mediante huella digital u otro método disponible.

6. Esperar la validación

Cuenta DNI verificará los datos de la tarjeta y, en pocos segundos, completará la activación.

Una vez terminado el proceso, la tarjeta quedará habilitada para realizar pagos sin contacto desde el celular.

Cómo pagar con Cuenta DNI usando NFC

Después de activar la función, pagar es sencillo. Desde la pantalla principal de Cuenta DNI hay que seleccionar el botón “Pagar con NFC” y acercar el celular al lector correspondiente.

El pago se realizará con la tarjeta predeterminada. Si es la primera vez que se utiliza esta modalidad, será necesario seleccionar Cuenta DNI como aplicación de pago predeterminada en el teléfono.

La tecnología NFC permite realizar la operación sin utilizar efectivo ni llevar la tarjeta física, ya que el celular funciona como medio de pago.

Cómo obtener 100% de reintegro en subte y colectivos del AMBA

Uno de los principales beneficios de los pagos sin contacto es la posibilidad de obtener un 100% de reintegro todos los días en el pasaje de subte, premetro y colectivos adheridos del AMBA.

Para acceder a esta promoción se debe pagar sin contacto (NFC) desde el celular utilizando una tarjeta Visa Débito emitida por Banco Provincia.

El beneficio tiene un tope mensual de $10.000 por tarjeta y el reintegro se acredita automáticamente en cada transacción que cumpla con las condiciones de la promoción.

De esta manera, quienes utilicen el beneficio pueden recuperar el total del importe abonado por los viajes hasta alcanzar el límite mensual establecido.

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Qué otros descuentos ofrece Cuenta DNI con pagos NFC

Además del beneficio para el transporte, la nueva función permite acceder a otras promociones de Visa y beneficios vigentes de Banco Provincia.

Entre ellas se encuentran:

30% de descuento en Coto: todos los jueves, sin tope, pagando sin contacto con Visa Débito habilitada para NFC. El descuento se aplica automáticamente en la caja.

10% de reintegro en los comercios gastronómicos del Movistar Arena: con un tope de $5.000 por tarjeta por mes.

20% de descuento en Starbucks: todos los días en Mocha Latte y Mocha Frappuccino pagando con Visa sin contacto desde el celular.

Las promociones se acreditan automáticamente en cada transacción válida y están disponibles durante sus respectivos períodos de vigencia.

Qué se necesita para pagar con NFC en Cuenta DNI

En esta primera etapa, la funcionalidad de pagos sin contacto de Cuenta DNI está disponible únicamente para:

Dispositivos Android .

Tarjetas Visa .

Tarjetas habilitadas para realizar pagos mediante NFC.

Además, es necesario tener instalada la última versión de Cuenta DNI en el celular.

Con esta nueva función, Cuenta DNI suma una alternativa para pagar sin contacto desde el celular y permite aprovechar promociones en distintos rubros. Entre ellas se destaca el 100% de reintegro en subte, premetro y colectivos adheridos del AMBA, con un límite mensual de $10.000 por tarjeta.