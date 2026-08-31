A 2.600 metros bajo el Mar Argentino encontraron algo que no debería estar allí: qué descubrieron los científicos

Una expedición científica integrada por expertos del CONICET, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional del Sur (UNS), junto a investigadores de Uruguay y Estados Unidos, publicó los resultados del primer estudio sobre residuos en el fondo abisal del Mar Argentino.

El trabajo, difundido en la revista especial de divulgación Frontiers in Marine Science, analiza el impacto de la actividad humana sobre una de las zonas menos exploradas del planeta.

A través de las cámaras del robot submarino ROV SuBastian, la misión recorrió más de 55 kilómetros de lecho marino a profundidades que alcanzaron los 4.000 metros .

En el trayecto registraron desechos en más de la mitad de los recorridos analizados, confirmando que la contaminación marítima llegó a los sectores más remotos del océano.

Los objetos encontrados a miles de metros de profundidad

Durante las 17 inmersiones ejecutadas por el equipo técnico, el dispositivo submarino logró identificar 29 elementos contaminantes distribuidos en el lecho marino:

Materiales plásticos y textiles: Se observaron bolsas urbanas, envolturas y prendas de vestir atrapadas en la corriente.

Residuos de la actividad pesquera: Se detectaron sogas, líneas de pesca y redes abandonadas sobre el sedimento marino.

Un hallazgo insólito: A 2.643 metros de profundidad las cámaras enfocaron un cassette de video formato VHS en avanzado estado de conservación pero rodeado por el ecosistema local.

A 2.600 metros bajo el Mar Argentino encontraron algo que no debería estar allí: qué descubrieron los científicos CONICET

El impacto sobre la vida marina y los cañones submarinos

Los investigadores señalaron que los materiales encontrados no permanecen aislados, sino que interactúan de forma directa con la fauna bentónica del Atlántico Sur.

Especies como anémonas, esponjas, erizos y pequeños crustáceos ya comenzaron a colonizar varios de los objetos de plástico y metal depositados en el fondo.

Según el estudio, los cañones submarinos actúan como canales naturales que transportan sedimentos y desechos desde la costa y la plataforma continental hacia las zonas más profundas, donde la degradación de estos materiales es extremadamente lenta debido a la falta de luz y las bajas temperaturas.

Dificultades de remediación y la urgencia de prevenir

La publicación de esta primera línea de base científica expone la fragilidad del margen continental argentino frente a la acumulación de basura antrópica .

Los científicos a cargo del informe remarcaron que la remoción física de los residuos en profundidades abisales resulta tecnológicamente inviable y económicamente inasumible hoy en día.