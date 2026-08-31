Al cierre de los mercados de este lunes, 31 de agosto de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.480. Esta cifra demuestra una diferencia de -3,26% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, con un incremento en su valor en relación a los días pasados. Esta tendencia, marcada por un dato de 1 positivo, indica un aumento en la demanda y una posible presión inflacionaria en la economía. La estabilidad del mercado podría verse afectada si esta tendencia continúa en el futuro cercano.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 40.32%, es significativamente mayor que la volatilidad anual de 33.42%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.535, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: