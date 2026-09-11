Banco Provincia lanzó una nueva línea de créditos de hasta $100 millones para quienes buscan acceder a una vivienda modular.

El préstamo permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, incluido el IVA, y la gestión puede realizarse de manera digital a través de Cuenta DNI o Home Banking BIP.

La propuesta está destinada a la compra de viviendas comercializadas por empresas adheridas al programa y ofrece plazos de hasta 96 meses.

Créditos de Banco Provincia: cuánto dinero se puede pedir

La nueva línea de Banco Provincia permite solicitar hasta $100 millones y financiar hasta el 100% del valor de la vivienda modular elegida.

La nueva línea permite solicitar hasta $100 millones y financiar hasta el 100% del valor de la vivienda modular elegida. Banco Provincia

El plazo de devolución puede extenderse desde 12 hasta 96 cuotas, mientras que la tasa es en UVA más una tasa fija anual del 9% para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia y del 15% para el resto.

Además, se pueden combinar hasta tres créditos para un mismo proyecto, lo que permite que más de una persona participe del financiamiento.

Cómo pedir el crédito con Cuenta DNI

Elegir una empresa adherida a la línea de viviendas modulares de Banco Provincia. Solicitar una cotización y definir el modelo de vivienda que mejor se adapte a las necesidades del proyecto. Recibir una propuesta de financiamiento personalizada, generada por la empresa adherida según el valor de la vivienda seleccionada. Aceptar la oferta de préstamo y recibir la propuesta definitiva para su validación digital. Confirmar la operación desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin presentar documentación física ni realizar trámites presenciales. Completar la gestión de forma 100% digital y formalizar la compra de la vivienda modular. Recibir la vivienda a través de la empresa proveedora, que percibe directamente los fondos financiados por Banco Provincia.

Qué viviendas se pueden comprar con este préstamo

El financiamiento está destinado a viviendas modulares comercializadas por empresas adheridas al programa de Banco Provincia.

Este sistema permite fabricar los módulos fuera del terreno y luego trasladarlos para su instalación, lo que puede reducir los tiempos de construcción frente a una obra tradicional.

Los modelos disponibles pueden variar en superficie, distribución y terminaciones, por lo que el precio final depende de la vivienda elegida y de las características del proyecto.

Qué empresas participan del programa

El financiamiento está destinado a viviendas modulares comercializadas por empresas adheridas al programa de Banco Provincia. (Foto: BAPRO) Banco Provincia

Entre las empresas adheridas a la línea se encuentran DROP Arquitectura Modular, Ecosan S.A., IDERO, LABO, Movilhauss y Unimod.

Banco Provincia prevé incorporar más empresas al programa, por lo que la nómina de proveedores puede ampliarse.

Para acceder al crédito, primero es necesario elegir una de las firmas habilitadas y obtener una cotización de la vivienda.

Cuáles son las condiciones del crédito de Banco Provincia

El préstamo funciona como un crédito personal, por lo que no requiere constituir una hipoteca ni afrontar gastos de escribanía asociados a este tipo de financiamiento.

Además, el terreno donde se instalará la vivienda no necesariamente debe estar a nombre del solicitante, de acuerdo con las condiciones de la línea.

La propuesta de Banco Provincia busca facilitar el acceso al financiamiento para quienes quieran adquirir una vivienda modular mediante un trámite digital y con un monto que puede llegar hasta $100 millones.