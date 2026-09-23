Las personas usuarias de Cuenta DNI ya tienen una nueva alternativa para pagar el transporte público desde el celular.

Banco Provincia incorporó el pago de viajes mediante código QR, una modalidad que permite abonar el pasaje directamente con el dinero disponible en la cuenta, sin utilizar una tarjeta física ni realizar una recarga previa.

La nueva función ya está disponible en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en los colectivos que cuentan con terminales de cobro habilitadas para SUBE.

De esta manera, la billetera digital suma otra opción de pago para los viajes y amplía las alternativas disponibles para sus casi 11 millones de usuarios.

Cómo pagar el transporte con QR desde Cuenta DNI

Para utilizar esta nueva modalidad, es necesario tener instalada la aplicación Cuenta DNI y seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación. Seleccionar “Pagar viaje con QR”, dentro de “Más opciones”. Generar el código QR desde el celular. Acercar la pantalla al lector habilitado de la terminal de transporte. Esperar la confirmación de la operación.

El importe del viaje se debita directamente del dinero disponible en la cuenta. El movimiento puede demorar en reflejarse y aparecer en el historial de la cuenta dentro de las 72 horas posteriores al pago.

Banco Provincia.

En qué colectivos y transportes se puede pagar con QR

La funcionalidad ya está operativa en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en las líneas de colectivos que incorporaron terminales de cobro compatibles con esta modalidad.

Entre las líneas habilitadas se encuentran la 60, 92, 126, 129, 148, 152 y 168, además de otras líneas nacionales, provinciales y municipales.

El sistema también está disponible en distintas líneas de ciudades bonaerenses como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Necochea, entre otras.