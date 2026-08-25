Un truco casero que circula en redes sociales promete solucionar uno de los problemas más comunes del baño: destapar el inodoro sin utilizar productos químicos ni herramientas especiales. El método consiste en cubrir completamente la abertura con cinta adhesiva y luego tirar la cadena para aprovechar la presión del aire.

La técnica puede ser útil ante una obstrucción leve, ya que busca generar un efecto de presión que ayude a desplazar el agua y liberar el conducto.

Cómo funciona el truco de la cinta adhesiva

El procedimiento consiste en levantar la tapa y secar bien el borde del inodoro para que la cinta pueda adherirse correctamente. Después, se debe cubrir toda la superficie de la abertura con varias tiras de cinta adhesiva , procurando que no queden espacios por donde pueda escaparse el aire.

Imagen ilustratativa IA Gemini

Una vez que la superficie está completamente sellada, se tira la cadena. El agua comienza a llenar la taza y, al quedar el espacio cerrado, se genera presión dentro del inodoro.

La presión del aire y del agua ejerce una fuerza hacia abajo que puede ayudar a desplazar la obstrucción dentro del conducto.

Por qué se genera un efecto de vacío

El principio detrás del método es similar al de un desatascador o sopapa: generar una diferencia de presión para intentar mover aquello que está bloqueando el paso del agua.

Al quedar la taza cubierta herméticamente con cinta, el aire no puede escapar con facilidad. Cuando el nivel del agua aumenta , la presión ejercida sobre la superficie puede transmitirse hacia el conducto y favorecer el desplazamiento del tapón.

Sin embargo, el método no garantiza que todas las obstrucciones puedan eliminarse y resulta más apropiado para atascos leves .

Qué tener en cuenta antes de hacerlo

Es importante utilizar una cinta que permita conseguir un sellado adecuado y comprobar que el borde del inodoro esté completamente seco antes de colocarla.

También hay que evitar tirar la cadena repetidamente si el agua ya se encuentra cerca del borde, porque podría producirse un desborde.

Si la obstrucción es importante, el agua no baja o el problema vuelve a aparecer, lo más recomendable es utilizar una sopapa o recurrir a un profesional. En esos casos, insistir con métodos caseros puede empeorar el atasco.

El truco de la cinta adhesiva puede funcionar como una alternativa sencilla ante una obstrucción menor, aprovechando la presión generada dentro de la taza para intentar liberar el conducto.