Este sencillo truco casero puede ayudar a reducir la humedad y los malos olores que quedan dentro del calzado después de usarlo.

Los zapatos pueden acumular humedad después de varias horas de uso, especialmente cuando se utilizan durante todo el día o para realizar actividad física. Ese ambiente húmedo favorece la proliferación de bacterias que intervienen en la aparición del característico mal olor.

Por eso, algunas personas recurren a un método casero tan simple como colocar bolsitas de té secas dentro del calzado. La técnica consiste en dejarlas durante varias horas para que ayuden a absorber parte de la humedad acumulada.

Para que sirve poner bolsitas de té dentro de los zapatos

El principio detrás de este truco está relacionado principalmente con la humedad. Las hojas de té secas tienen una estructura porosa que puede retener parte del agua presente en el interior del calzado.

La humedad es uno de los factores que favorecen el desarrollo de microorganismos asociados al mal olor. Al disminuirla, las condiciones dentro del zapato se vuelven menos favorables para la proliferación bacteriana.

Además, el té contiene compuestos llamados catequinas, pertenecientes al grupo de los polifenoles. Según la fuente consultada, estas sustancias poseen propiedades que pueden afectar a determinadas bacterias. De esta manera, las bolsitas secas pueden contribuir tanto a reducir la humedad como a disminuir algunos de los microorganismos relacionados con el olor.

Cómo utilizar las bolsitas de té para quitar el olor

Para probar este método, se recomienda utilizar bolsitas de té completamente secas y colocar una dentro de cada zapato, preferentemente en la zona de los dedos. Después, se dejan durante la noche, durante varias horas.

A la mañana siguiente, las bolsitas deben retirarse antes de volver a utilizar el calzado. La fuente señala que pueden reutilizarse varias veces mientras continúen secas y en buenas condiciones.

El té verde puede ser una alternativa especialmente interesante debido a su contenido de catequinas. Sin embargo, este método debe entenderse como un recurso casero para controlar humedad y olor, y no como un sustituto de la limpieza habitual del calzado o de una solución para posibles infecciones en los pies. En definitiva, colocar bolsitas de té secas dentro de los zapatos es un truco sencillo y económico que busca aprovechar dos características del té: su capacidad para retener humedad y la presencia de determinados compuestos vegetales.

A que se debe el mal olor en los zapatos

El mal olor no procede directamente del sudor, sino de lo que ocurre cuando este entra en contacto con las bacterias presentes en la piel y dentro del calzado. Estos microorganismos metabolizan diferentes componentes del sudor y generan compuestos volátiles responsables del olor.

Cuando los zapatos permanecen húmedos durante períodos prolongados, ese proceso puede intensificarse. Por eso, mantener el interior seco después de utilizarlos es una de las medidas que pueden ayudar a controlar el problema.

El truco de las bolsitas de té busca justamente actuar sobre ese factor. Al colocarlas después de usar los zapatos, se aprovechan sus propiedades absorbentes mientras el calzado permanece sin utilizar.