La técnica de hervir cáscara de limón, canela y jengibre es una solución práctica, económica y casera para perfumar el hogar de manera natural, ya que permite utilizar ingredientes accesibles, que están en todas las casas o verdulerías.

Este truco tiene dos grandes beneficios: evita gastar dinero en aerosoles o fragancias artificiales, por un lado. Además, su aroma es agradable para niños pequeños, adultos mayores, personas alérgicas e incluso mascotas.

¿Para qué sirve la mezcla de cáscara de limón, canela y jengibre?

Esta solución práctica se utiliza principalmente para mejorar el aroma de la casa, principalmente en la cocina y en espacios cerrados como el baño, porque el vapor generado al calentar cáscara de limón, jengibre y canela libera aromas cítricos y especiados que producen una atmósfera de frescura en el ambiente.

La combinación funciona por el contraste aromático de los ingredientes. El limón aporta un olor fresco y limpio, mientras que la canela suma una nota cálida y especiada y el jengibre incorpora un toque de picor e intensidad. El resultado es una fragancia natural equilibrada y armónica, que se siente en toda la casa sin ser invasiva.

Además, es una alternativa sustentable ya que se aprovechan las cáscaras del cítrico, que suelen desecharse después de ser exprimido.

Este truco es ideal como aromatizante para el hogar.

Cómo preparar y usar este aromatizante natural en el hogar

La recomendación es colocar en una olla:

3 a 4 tazas de agua

Cáscara de 1 limón

1 rama de canela

3 ó 4 rodajas de jengibre

Se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de hervor.

Es importante que durante el tiempo en que la preparación esté en ebullición, sea supervisada por un adulto responsable, que pueda controlar que el agua no se evapore y, en ese caso, reponer de a tazas para continuar el efecto aromatizador.

Otros trucos caseros para el hogar con jengibre y canela

Además de esta práctica para mejorar el aroma, también hay otros trucos para la higiene y la limpieza del hogar, así como otras que permiten controlar las plagas y son los siguientes: