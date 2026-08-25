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La técnica de hervir cáscara de limón, canela y jengibre es una solución práctica, económica y casera para perfumar el hogar de manera natural, ya que permite utilizar ingredientes accesibles, que están en todas las casas o verdulerías.
Este truco tiene dos grandes beneficios: evita gastar dinero en aerosoles o fragancias artificiales, por un lado. Además, su aroma es agradable para niños pequeños, adultos mayores, personas alérgicas e incluso mascotas.
¿Para qué sirve la mezcla de cáscara de limón, canela y jengibre?
Esta solución práctica se utiliza principalmente para mejorar el aroma de la casa, principalmente en la cocina y en espacios cerrados como el baño, porque el vapor generado al calentar cáscara de limón, jengibre y canela libera aromas cítricos y especiados que producen una atmósfera de frescura en el ambiente.
La combinación funciona por el contraste aromático de los ingredientes. El limón aporta un olor fresco y limpio, mientras que la canela suma una nota cálida y especiada y el jengibre incorpora un toque de picor e intensidad. El resultado es una fragancia natural equilibrada y armónica, que se siente en toda la casa sin ser invasiva.
Además, es una alternativa sustentable ya que se aprovechan las cáscaras del cítrico, que suelen desecharse después de ser exprimido.
Cómo preparar y usar este aromatizante natural en el hogar
La recomendación es colocar en una olla:
Se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de hervor.
Es importante que durante el tiempo en que la preparación esté en ebullición, sea supervisada por un adulto responsable, que pueda controlar que el agua no se evapore y, en ese caso, reponer de a tazas para continuar el efecto aromatizador.
Otros trucos caseros para el hogar con jengibre y canela
Además de esta práctica para mejorar el aroma, también hay otros trucos para la higiene y la limpieza del hogar, así como otras que permiten controlar las plagas y son los siguientes:
- Jengibre con limón para limpiar superficies de cocina: hervir rodajas de jengibre en agua con jugo de limón para obtener un desinfectante y desengrasante natural con aroma fresco.
- Canela molida como repelente de hormigas: espolvorear canela en los puntos de entrada o grietas de la casa para alejar a los insectos sin usar químicos nocivos.
- Infusión de jengibre y canela contra el mal aliento: hervir una rama de canela y trozos de jengibre para preparar un enjuague bucal natural que combate bacterias.
- Canela en polvo para enraizar plantas: aplicar una capa ligera en el corte de un tallo antes de plantarlo para estimular el crecimiento de raíces y prevenir hongos.
- Vaporización de jengibre para descongestionar: hervir raíz de jengibre rallada e inhalar los vapores para aliviar las vías respiratorias durante un resfrío.
- Ambientador casero de canela y cáscaras de naranja: hervir ramas de canela con pieles de cítricos a fuego lento para neutralizar malos olores en el hogar.
- Mascarilla de jengibre y miel para la piel: mezclar jengibre rallado con miel y aplicar durante 10 minutos para aprovechar sus propiedades antioxidantes y tonificantes.
- Canela en el sustrato para evitar el moho: espolvorear canela sobre la tierra de las macetas para proteger las plantas del desarrollo de hongos por humedad.