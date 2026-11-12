En esta noticia Cuánto tiempo hay que mantener la plancha abdominal según el nivel de entrenamiento

La plancha abdominal, también conocida como plank, es uno de los ejercicios más utilizados en las rutinas de entrenamiento funcional por sus múltiples beneficios.

Se trata de un movimiento isométrico: en lugar de realizar repeticiones, la persona debe sostener una postura durante un determinado período.

Mientras permanece en esa posición, trabaja distintos grupos musculares, entre ellos los abdominales, la zona lumbar, los glúteos y los hombros.

Su práctica permite desarrollar la fuerza y la estabilidad del core, un conjunto de músculos que cumple un papel fundamental en el equilibrio y el control del cuerpo.

También contribuye a mejorar la postura y a fortalecer la zona media. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cuánto tiempo hay que mantener la posición para obtener buenos resultados.

Cuánto tiempo hay que mantener la plancha abdominal según el nivel de entrenamiento

Aunque muchas personas consideran que resistir varios minutos en posición de plancha es sinónimo de un mejor estado físico, la duración no es el único factor que importa. La calidad de la ejecución resulta fundamental para aprovechar los beneficios del ejercicio.

Durante toda la práctica, el cuerpo debe permanecer alineado, con el abdomen contraído y la espalda en una posición estable.

También es importante evitar que la cadera descienda o se eleve demasiado y mantener una respiración constante.

Cuánto tiempo hay que mantener la plancha abdominal según el nivel de entrenamiento. Unsplash.

Si el cansancio impide conservar una postura correcta, lo recomendable es finalizar el ejercicio y descansar antes de volver a intentarlo.

El tiempo puede variar según la experiencia y la condición física de cada persona. Para quienes recién comienzan, se aconseja realizar series de entre 15 y 30 segundos, con el objetivo de aprender la técnica y acostumbrar al cuerpo al esfuerzo.

A medida que se gana fuerza y control, los intervalos pueden aumentar. En un nivel intermedio, se pueden alcanzar entre 30 y 45 segundos, mientras que quienes tienen mayor entrenamiento suelen sostener la posición durante 45 a 60 segundos.

Cuando mantener la postura durante un minuto deja de representar un desafío, no necesariamente hace falta prolongar todavía más el ejercicio. Una alternativa es incorporar variantes que aumenten la dificultad y permitan trabajar la estabilidad desde diferentes posiciones.

Entre las opciones se encuentran la plancha frontal con desplazamientos laterales de los pies, la plancha lateral con movimientos controlados del brazo y la plancha invertida, que se realiza mirando hacia arriba y apoyando las manos y los talones.