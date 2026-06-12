Cuánto cobra un electricista y un plomero en Argentina en junio 2026 por hacer arreglos e instalaciones en una casa Fuente: Shutterstock

Contratar un electricista o un plomero para realizar una reparación en el hogar puede representar un gasto importante, especialmente cuando se trata de trabajos urgentes o instalaciones complejas.

Durante junio de 2026, los valores de referencia para estos servicios muestran diferencias significativas según el tipo de tarea y la dificultad de la intervención.

De acuerdo con un relevamiento realizado por la plataforma Home Solution, algunos trabajos básicos pueden costar menos de $ 20.000, mientras que determinadas instalaciones superan ampliamente los $ 100.000. Por eso, conocer los precios orientativos permite planificar mejor cualquier reparación o mejora en la vivienda.

Cuánto cobra un electricista en junio de 2026

Los trabajos eléctricos figuran entre los más solicitados para viviendas y departamentos. Los valores de referencia relevados por Home Solution son los siguientes:

Cuánto cobra un electricista y un plomero en Argentina en junio 2026 por hacer arreglos e instalaciones en una casa Fuente: Shutterstock

Búsqueda y reparación de cortocircuitos: entre $57.900 y $91.800.

Instalación de boca eléctrica completa: entre $28.000 y $47.000.

Visita técnica para diagnóstico: entre $25.000 y $46.000.

Instalación eléctrica para aire acondicionado: entre $43.000 y $75.500.

Colocación de termotanque eléctrico: entre $53.000 y $135.000.

La colocación de termotanques eléctricos y los trabajos vinculados a equipos de climatización aparecen entre las tareas de mayor costo debido al tiempo de trabajo requerido y a las exigencias técnicas de la instalación.

Cuánto cobra un plomero en junio de 2026

En el caso de la plomería, los valores varían según el tipo de reparación, la complejidad del trabajo y la urgencia con la que deba resolverse el problema.

Cuánto cobra un electricista y un plomero en Argentina en junio 2026 por hacer arreglos e instalaciones en una casa Fuente: Shutterstock

Los precios orientativos son:

Visita de diagnóstico: entre $19.000 y $84.000.

Cambio de sifón bajo mesada: entre $20.000 y $30.000.

Reemplazo de griferías: entre $30.000 y $50.000.

Instalación de inodoro: entre $27.000 y $50.000.

Destapaciones: entre $30.000 y $52.000.

Instalación de bombas presurizadoras: entre $54.000 y $109.000.

En situaciones de emergencia, como destapaciones urgentes o pérdidas importantes de agua, los valores pueden incrementarse considerablemente y superar los $90.000 dependiendo del horario y la complejidad de la intervención.

Qué factores influyen en el precio final de los trabajos

Aunque estos montos sirven como referencia para junio de 2026, el presupuesto definitivo depende de varios factores. Entre ellos se encuentran la ubicación del inmueble, el tiempo estimado de trabajo, el grado de dificultad de la tarea y la necesidad de utilizar repuestos o materiales adicionales.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan solicitar más de un presupuesto antes de contratar un servicio, especialmente en trabajos de mayor envergadura.

Un dato importante antes de pedir presupuesto

Los valores relevados por Home Solution corresponden únicamente a la mano de obra y, en la mayoría de los casos, no incluyen materiales, artefactos, repuestos ni insumos necesarios para completar la reparación o instalación.

Por eso, antes de confirmar cualquier trabajo, conviene consultar qué elementos están incluidos en el presupuesto y cuáles deberán adquirirse por separado para evitar costos inesperados.