Abrirá el shopping más grande la Ciudad: tendrá más de 260 locales y estacionamiento para 6000 autos. Foto: @HilosValdebebas

Madrid está a punto de estrenar el centro comercial más grande de la ciudad: Valdebebas Shopping. Este megacomplejo se convertirá en el nuevo referente de compras, ocio y gastronomía en la capital, gracias a una imponente Superficie Bruta Alquilable (SBA) de más de 145.000 metros cuadrados.

Además, superará en dimensiones a otros grandes como Xanadú o Plenilunio. Con una ubicación estratégica en el norte madrileño, promete revolucionar la experiencia de shopping en la zona, atrayendo de forma directa a un público residencial de poder adquisitivo medio-alto.

Abrirá el shopping más grande la Ciudad: tendrá más de 260 locales y estacionamiento para 6000 autos. Foto: @HilosValdebebas

¿Dónde estará ubicado el nuevo centro comercial en Madrid?

El nuevo Valdebebas Shopping se encuentra en el barrio de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, al norte de Madrid. Su posición es privilegiada: muy cerca de IFEMA, el Hospital Enfermera Isabel Zendal y la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La conectividad será clave, sumando accesos precisos mediante la línea C-1 de Cercanías Renfe, autobuses de la EMT y el futuro Bus de Uso Rápido (BuR). Esta localización lo hace fácilmente accesible tanto para residentes como para visitantes y turistas.

Los detalles técnicos del Valdebebas Shopping de Madrid

Además, el diseño corre a cargo del estudio Chapman Taylor, que prioriza la arquitectura moderna, la sostenibilidad y la integración urbana con prioridad peatonal. Por tal motivo, contará con estas comodidades:

Superficie total : más de 360.000 m², con alrededor de 120.000 m² destinados a locales comerciales y ocio.

Número de locales : más de 280 espacios comerciales, dedicados a moda, tecnología, hogar, gastronomía y ocio.

Estacionamiento : capacidad para 6400 autos con plazas distribuidas en plantas subterráneas y con múltiples accesos.

Restaurantes, cafeterías y una experiencia pensada para el relax y el disfrute familiar. Resalta el Cine Kinépolis como gran atractivo de ocio .

Dos edificios conectados por una gran plaza central y pasarelas acristaladas.

Gran apuesta por la luz natural gracias a lucernarios, fachadas de muro cortina y espacios abiertos.

Zonas verdes, fuentes, terrazas exteriores y áreas de paseo para disfrutar sin prisas.

¿Cuándo abre el nuevo shopping?

Aunque la fecha exacta de inauguración aún no está 100% confirmada oficialmente, las obras avanzan a buen ritmo. Si bien se preveía que abriera para 2026, hubo retrasos ante la magnitud del proyecto y trámites administrativos pendientes, por lo que se extendería hasta 2027.

Abrirá el shopping más grande la Ciudad: tendrá más de 260 locales y estacionamiento para 6000 autos. Foto: @HilosValdebebas

Mientras tanto, el proyecto, impulsado por General de Galerías Comerciales (del empresario Tomás Olivo), supera los 500 millones de euros de inversión. Asimismo, se espera que genere más de 9000 empleos directos e indirectos (estimando específicamente para su fase de explotación unos 2000 puestos directos y 3000 indirectos), convirtiéndose en un motor económico importante para la zona norte de Madrid.