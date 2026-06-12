China construyó una estación en menos de un día | Redujo un viaje de 7 horas en apenas 90 minutos

En un impresionante despliegue de ingeniería y organización, China demostró una vez más su capacidad para ejecutar megaobras a una velocidad extraordinaria. La estación de tren Nanlong fue construida y conectada en solo 9 horas con la participación de 1500 obreros, un hito que ha captado la atención mundial por su eficiencia y precisión.

El operativo se realizó en 2018 en la ciudad de Longyan, provincia de Fujian, al sur de China. El objetivo principal era integrar las vías de los ferrocarriles Ganlong, Ganruilong y Zhanglong con la nueva línea Nanlong.

China construyó una estación en menos de un día | Redujo un viaje de 7 horas en apenas 90 minutos Xinhua

La obra duró apenas nueve horas

Lo que normalmente podría demandar meses de trabajo se completó en una sola noche, comenzando un viernes a las 18:30 y finalizando antes del amanecer del sábado.

Aunque la ejecución duró apenas nueve horas, las autoridades locales destacaron que la planificación previa fue fundamental. Los estudios de suelo y la logística se extendieron durante varios meses, asegurando que cada paso se realizara sin contratiempos.

Así fue la construcción de la estación en tiempo récord

La clave del éxito radicó en la sincronización perfecta entre los equipos de trabajo. Mientras unos obreros pavimentaban el terreno con asfalto y hormigón, otros instalaban sistemas de monitoreo y señales de tráfico ferroviario. Todo se ejecutó bajo la supervisión detallada de ingenieros que habían planificado cada tarea con anticipación.

China construyó una estación en menos de un día | Redujo un viaje de 7 horas en apenas 90 minutos Xinhua

Para llevar a cabo esta megaobra, se desplegaron siete trenes de trabajo y 23 excavadoras que operaron sin interrupciones.

Imágenes captadas por drones muestran una auténtica marea humana de trabajadores moviéndose con precisión bajo la luz de los reflectores, como si se tratara de un solo organismo trabajando al unísono.

Impacto transformador en la conectividad regional

La nueva estación forma parte de un ambicioso plan de conectividad de más de 246 kilómetros, diseñado para soportar trenes que alcancen velocidades de hasta 200 kilómetros por hora.

El resultado ha sido revolucionario: viajes entre ciudades cercanas que antes tomaban 7 horas ahora se realizan en apenas 90 minutos .

Esta reducción drástica en los tiempos de traslado optimiza tanto el transporte de pasajeros como de mercancías, impulsando el desarrollo económico de la región.

Además, durante la misma noche se instalaron sistemas avanzados de señalización lumínica y sensores digitales de tráfico, elevando los estándares de seguridad en toda la zona.