Cuánto cobran los playeros de las estaciones de servicios en octubre con el último aumento.

Los trabajadores de las estaciones de servicios recibirán una nueva actualización salarial durante noviembre 2026.

Se trata de dos convenios con acuerdo cerrado: el CCT 488/07 alcanza a las estaciones de servicios de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y fue negociado con la Federación de Entidades de Combustibles (FEC). De esta manera, se prevé un incremento de 1,8% en los haberes de octubre, que se liquidarán en noviembre.

El CCT 428/05, por su parte, figura en la sección de garages y playas de estacionamiento del sindicato. Su acuerdo dispuso un 2%.

Los puestos dentro de cada estación de servicio

La escala salarial para los trabajadores contempla distintos puestos según las tareas de cada trabajador dentro de la estación de servicio. Esta diferencia es clave porque no todos los empleados cobran el mismo salario básico .

Encargado de turno : recibe y entrega cada turno, controla surtidores y stock, coordina al personal y responde por la rendición de caja.

Administrativo : es el encargado de la gestión de la estación como pagos bancarios, pagos a proveedores y el manejo de cuentas corrientes.

Operador de playa : es el playero encargado de cargar combustible, limpiar parabrisas, entre otras funciones.

Operador de interior y anexos : hace las tareas de lavado, engrase, cambio de aceite o gomería.

Operario conductor : transporta combustibles y lubricantes, también traslados a bancos y cobranzas.

Operario de mantenimiento : es el encargado de la limpieza y los arreglos de la estación.

Sereno : cumple tareas de vigilancia.

Franquero: es quien reemplaza a los trabajadores.

Cuánto cobran los playeros de las estaciones de servicios con el último aumento.

Cuánto cobran los playeros de las estaciones de servicio con el último aumento

Para los trabajadores del CCT 488/07, los salarios correspondientes para el mes de octubre (a ser cobrado en noviembre) tendrán un incremento de 1,8%.

Puesto Octubre (se cobra en noviembre) Encargados $ 1.701.966,04 Administrativos $ 1.666.391,45 Operador de servicio $ 1.660.921,54 Operador de playa $ 1.639.573,01 Sereno $ 1.635.322,90 Operador conductor $ 1.628.218,81 Operador de interior y anexos $ 1.621.935,46 Operador auxiliar $ 1.594.240,72

Estos montos corresponden a los salarios básicos de cada categoría, a los cuales se les debe sumar adicionales como:

Presentismo o premio por asistencia : 8% de las remuneraciones mensuales brutas y se percibe cuando el trabajador cumple con las condiciones de asistencia establecidas por el convenio. Entre otras pautas, no debe registrar una falta injustificada ni tres llegadas tarde durante el mes.

Manejo de fondos : 8% sobre las remuneraciones mensuales brutas y corresponde a quienes manejen dinero, cheques, vales, tarjetas u otros valores del empleador. Las escalas del convenio lo contemplan para Encargados, Administrativos, Operadores de Playa, Operadores Conductores y Operadores de Interior y Anexos, siempre que realicen las tareas que dan lugar al adicional.

Antigüedad: 2% por cada año desde el primero hasta los 9 años, inclusive. 2,5% por cada año entre los 10 y 14 años y 3% cuando se superan los 15 años de antigüedad.

Cómo son los salarios para los trabajadores del CCT 428/05 (garages y playas de estacionamiento)

En el caso de los trabajadores comprendidos en el CCT 428/05, el aumento será de 2%. La escala salarial quedará de la siguiente manera:

Puesto Octubre (se cobra en noviembre) Encargados $ 1.581.421,95 Administrativos $ 1.571.455,03 Operador de playa $ 1.557.845,95 Sereno $ 1.531.413,74

Las partes volverán a reunirse a partir del 15 de noviembre para evaluar la evolución de los salarios y definir cómo continuará la actualización de los sueldos alcanzados por estos convenios.