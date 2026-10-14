Los beneficiarios pueden pedir la revisión de sus haberes si detectan errores en la liquidación.

Los jubilados y pensionados pueden solicitar una revisión de sus haberes ante la ANSES cuando detectan errores en la liquidación o en la fecha inicial de pago.

Para iniciar el reclamo, el organismo dispone del formulario PS 6.236, un documento que permite detallar el pedido y aportar información para analizar el caso.

El trámite está destinado a quienes necesitan que se revisen determinados aspectos de su prestación previsional. Una vez presentado, ANSES debe evaluar el reclamo y determinar si corresponde realizar una modificación.

Qué es el formulario PS 6.236 de ANSES y para qué sirve

El formulario PS 6.236, denominado “Reclamo de Haberes”, es un documento oficial que permite a los beneficiarios presentar reclamos relacionados con el cobro de sus prestaciones previsionales .

Entre los conceptos que contempla se encuentran el primer pago, el pago mensual y la revisión del haber. También incluye otras situaciones, como la rehabilitación o activación de una prestación, por lo que es importante identificar correctamente el motivo de la presentación.

En el caso de los jubilados y pensionados que advierten diferencias en la liquidación de su prestación o problemas con la fecha inicial de pago, el objetivo es solicitar que el organismo revise la situación y determine si corresponde corregirla.

El formulario puede consultarse y descargarse desde el sitio oficial de ANSES.

Cómo reclamar un reajuste de los haberes jubilatorios paso a paso

El trámite de reajuste se realiza de manera presencial, con documentación respaldatoria. Shutterstock

Quienes detecten un posible error en sus haberes deben identificar primero cuál es el inconveniente y reunir los datos que permitan respaldar su presentación.

Los documentos necesarios dependerán del motivo del reclamo y de las características de cada prestación.

Para iniciar el trámite, hay que seguir estos pasos:

Descargar el formulario PS 6.236 desde la página oficial de la ANSES. Completar los datos personales y previsionales solicitados en el documento, junto con la información correspondiente al reclamo. Identificar el motivo de la presentación, como una solicitud de revisión del haber, y detallar el período involucrado cuando corresponda. Reunir la documentación respaldatoria que permita acreditar el error señalado. Consultar con la ANSES cómo presentar el reclamo y solicitar un turno. También es importante consultar si se necesita cumplir con algún requisito adicional para ese trámite.

La información oficial sobre el procedimiento está disponible en la página de reajuste de haberes por error en la liquidación o fecha de pago.

Cuáles son los documentos que se necesitan para respaldar el reajuste de haberes

Para solicitar una revisión de los haberes jubilatorios ante ANSES, hay que presentar la documentación que permita identificar al titular y explicar el error que se busca corregir.

En términos generales, se debe contar con:

DNI del titular: para acreditar su identidad.

Formulario PS 6.236: completo con los datos personales, previsionales y el concepto del reclamo.

Nota explicativa: un escrito que detalle por qué se solicita el reajuste y cuál es el error detectado en la liquidación o en la fecha inicial de pago.

Documentación respaldatoria: recibos de haberes, datos de la prestación y otros comprobantes sobre el período o el cálculo que se cuestiona, según corresponda.

Si el trámite lo realiza un representante, también deberá consultar qué documentación debe presentar para acreditar esa representación.

El formulario oficial incluye un apartado para indicar qué documentación se acompaña y tiene carácter de declaración jurada.

Es importante completar los datos correctamente y verificar con ANSES los requisitos específicos antes de iniciar el trámite.