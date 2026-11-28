Cambiar el aceite y filtros del auto es uno de los cuidados fundamentales para proteger el motor y evitar reparaciones. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre los conductores es cuántas veces al año deben realizar este mantenimiento. La respuesta depende del modelo del vehículo, los kilómetros recorridos y las condiciones de conducción.

Como referencia, un auto que recorre 10.000 kilómetros anuales podría necesitar un cambio de aceite y filtros al año, siempre que ese intervalo coincida con las indicaciones del fabricante. En otros vehículos, el mantenimiento puede requerirse antes o después, por lo que no existe una cantidad universal de cambios que garantice la protección del motor.

La American Automobile Association (AAA), en su artículo How Often Should I Change My Synthetic Oil, explica que la frecuencia depende del tipo de aceite, la antigüedad del vehículo y las condiciones de manejo. La organización también señala que algunos motores modernos pueden recorrer intervalos más prolongados entre cambios cuando utilizan lubricantes sintéticos adecuados.

Cuántas veces al año hay que cambiar el aceite y filtros del auto

Para determinar la frecuencia correcta, el primer paso es consultar el manual del fabricante. Allí se especifican los intervalos de mantenimiento según el kilometraje o el tiempo transcurrido, además de las características que debe cumplir el lubricante. Cuando se establece un límite por tiempo y otro por distancia, corresponde respetar el que se alcance primero.

El uso cotidiano también influye. Los trayectos cortos, las detenciones frecuentes en el tránsito y la circulación en ambientes polvorientos pueden representar condiciones de funcionamiento más exigentes. En estos casos, algunos fabricantes establecen intervalos de mantenimiento más frecuentes para conservar una lubricación adecuada.

Cartel de Boxes. Fuente: YPF BOXES YPF BOXES

Además de respetar los períodos de recambio, es importante elegir un aceite compatible con el motor. En este contexto, YPF cuenta con ELAION AURO, una línea de lubricantes desarrollada para vehículos livianos que incorpora tecnología EXTRADRIVE, orientada a proporcionar limpieza, protección contra el desgaste y control térmico. La compañía ofrece distintas formulaciones para responder a las necesidades de diferentes motorizaciones.

Qué aceite elegir para proteger el motor y evitar el desgaste

No todos los lubricantes tienen las mismas características ni resultan adecuados para cualquier vehículo. El American Petroleum Institute (API), en su Motor Oil Guide, explica que la elección debe contemplar el grado de viscosidad SAE y los estándares de desempeño requeridos por el fabricante. Estas especificaciones permiten identificar productos apropiados para determinadas condiciones de funcionamiento.

Dentro de ELAION AURO existen formulaciones con distintas viscosidades, aplicaciones y aprobaciones de fabricantes. Por ejemplo, ELAION AURO HYBRID D1 530 cuenta con la aprobación dexos1™ Generación 3 de General Motors y está recomendado y aprobado por Ford según la especificación WSS-M2C961-A1. Estas aprobaciones corresponden a esa formulación específica y no deben extenderse automáticamente a toda la línea.

En definitiva, la cantidad de cambios de aceite y filtros necesarios al año depende del mantenimiento establecido para cada vehículo. Controlar periódicamente el nivel, utilizar un lubricante que cumpla las especificaciones correspondientes y respetar los intervalos de recambio son medidas que contribuyen a reducir el desgaste. Cambiarlo antes de tiempo no siempre aporta beneficios adicionales, mientras que postergarlo más allá de lo recomendado puede comprometer la protección del motor.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.