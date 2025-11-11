La historia de María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, más conocida como Yiya Murano, llega a la pantalla muy pronto y tanto fanáticos de las historias criminales reales como curiosos están aguardando todos los detalles de cara al estreno.

¿Quién fue Yiya Murano?

Yiya Murano fue condenada en 1985 por el asesinato de tres amigas, a quienes presuntamente envenenó para saldar sus deudas económicas. El caso conmocionó a la sociedad argentina no sólo por su crueldad sino especialmente por el contraste entre su imagen refinada y sus crímenes.

Entre febrero y marzo de 1979, Nilda Gamba, Leila Formisano y Marta Salvia, amigas de Yiya murieron en circunstancias misteriosas. Las tres le habían prestado dinero que ella no podía devolver.

La investigación policial reveló que las víctimas habían ingerido té o masas servidas por Yiya, todas contaminadas con cianuro de potasio.

La serie, dirigida por Mariano Hueter y escrita por Marcos Carnevale, explora tanto los hechos policiales como las contradicciones personales y sociales detrás de esta figura enigmática. Combina reconstrucción histórica, drama psicológico y suspenso policial para explorar cómo Yiya terminó convirtiéndose en una de las criminales más recordadas del país.

¿Cuándo se estrena Yiya y dónde verla?

La miniserie Yiya se estrenará el 13 de noviembre y podrá verse exclusivamente en Flow, la plataforma de streaming argentina.

¿Cuántos capítulos tiene Yiya, la miniserie?

Con una temporada de cinco capítulos de 30 minutos y un especial documental, la producción promete revivir el caso real de Yiya Murano.

Reparto confirmado: quién interpreta a quién en la serie de Yiya Murano

El elenco de Yiya reúne a reconocidas figuras que dan vida a personajes reales y ficticios vinculados con el famoso caso policial.

Julieta Zylberberg es Yiya Murano (joven)

Zylberberg interpreta a María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, una mujer carismática y elegante que, tras una serie de deudas y engaños, envenena a tres amigas con té y masas cargadas de cianuro.

La actriz encarna a la Yiya más activa y manipuladora, en el apogeo de su vida social en Buenos Aires.

Cristina Banegas es Yiya Murano (en su etapa mayor)

Banegas interpreta a una Yiya madura, que enfrenta el juicio y la atención mediática con ironía y frialdad. Su interpretación refleja el contraste entre el personaje público y la mujer detrás de la notoriedad.

Pablo Rago es el periodista investigador

Rago representa a un reportero inspirado en los periodistas reales que siguieron el caso. Desde su punto de vista se reconstruyen los hechos, las teorías y las tensiones entre la verdad judicial y la fascinación mediática.