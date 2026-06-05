Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.
Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Hulu ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en junio.
5_ Jumanji: siguiente nivel
En esta oportunidad, los jugadores regresan a la partida, pero han intercambiado sus roles, dando lugar a un reparto inusual: los mismos héroes con apariencias distintas. Ahora bien, ¿dónde están los demás? A los participantes solo les queda una alternativa: jugar de nuevo a esta arriesgada contienda para averiguar qué está ocurriendo en realidad.
6_ La búsqueda (National Treasure)
El cazador de tesoros Benjamin Franklin Gates ha dedicado su vida a localizar el mítico botín de los Caballeros Templarios, del que se afirma que es el más extraordinario de todos los tiempos y que permanece oculto en algún lugar de América. Durante siete generaciones, la familia Gates siguió las pistas que dejaron los Padres Fundadores y recorrió cada rincón del país tras la pista de ese tesoro. Finalmente, el inconformista Ben ha encontrado la pista decisiva que lo conducirá al tesoro: un mapa escondido en el dorso de la Declaración de Independencia.
7_ Tornados (Twisters)
Kate Carter, una ex cazadora de tormentas atormentada por el trauma de un devastador encuentro con un tornado, es persuadida por su amigo Javi para regresar a las llanuras y poner a prueba un sistema de rastreo revolucionario. Allí se topa con Tyler Owens, una carismática y temeraria superestrella de las redes sociales y con su bullicioso equipo.