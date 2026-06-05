Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Hulu ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en junio.

Las películas más vistas de Hulu.

5_ Jumanji: siguiente nivel En esta oportunidad, los jugadores regresan a la partida, pero han intercambiado sus roles, dando lugar a un reparto inusual: los mismos héroes con apariencias distintas. Ahora bien, ¿dónde están los demás? A los participantes solo les queda una alternativa: jugar de nuevo a esta arriesgada contienda para averiguar qué está ocurriendo en realidad.

Las películas más vistas de Hulu.