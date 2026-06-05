Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Amazon Prime ofrece la lista de las 10 series más vistas del miércoles 3 de junio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

4_ The Boys La serie se desarrolla en un universo donde los superhéroes exhiben la cara más oscura de la fama y la celebridad. Un grupo de justicieros que se hace llamar "The Boys" se propone hacer todo lo necesario para detener a los superhéroes que dañan a la sociedad, sin importar los riesgos.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

6_ Battleship “Battleship” es una adaptación cinematográfica libre del famoso juego de mesa de Hasbro, conocido como “Hundir la flota” o “Batalla naval”. La particularidad de esta versión es que el enfrentamiento será entre la U.S La Marina y… ¡una flota extraterrestre! La trama presenta una épica aventura de acción que transcurre en el mar, el aire y la tierra, donde nuestro planeta lucha por sobrevivir frente a una fuerza muy superior.

7_ Citadel Han pasado ocho años desde la caída de Citadel. La agencia global e independiente de espionaje, encargada de proteger la seguridad de todos, fue desmantelada por operativos de Manticore, un poderoso sindicato que maneja el mundo desde las sombras. Tras el colapso de Citadel, los agentes de élite Mason Kane y Nadia Sinh logran huir con vida, pero pierden por completo la memoria. Desde ese momento se mantuvieron en la sombra, forjando nuevas vidas con identidades distintas y sin recordar su pasado. Hasta que, una noche, Bernard Orlick, excompañero de Mason en Citadel, da con él y, desesperado, le pide ayuda para impedir que Manticore imponga un nuevo orden mundial.

8_ Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4) Gru, Lucy y sus hijas —Margo, Edith y Agnes— incorporan a la familia a un nuevo integrante: el pequeño Gru Junior, que desde el primer momento promete ser un auténtico dolor de cabeza para su padre. Al mismo tiempo, Gru deberá enfrentarse a su reciente archienemigo, Maxime Le Mal y a su refinada y malvada novia, Valentina, situación que obligará a toda la familia a ponerse a salvo y huir. Es la cuarta entrega de “Gru, mi villano favorito”.