Polémica por la propuesta de Carlos Slim sobre el sistema de retiro

El empresario Carlos Slim, presidente honorario de Grupo Carso y América Móvil, planteó en diversas ocasiones cambios en el sistema de pensiones y en la organización de la jornada laboral, al considerar que los modelos actuales deberán adaptarse al envejecimiento de la población.

Sus propuestas, entre ellas aumentar la edad de jubilación y reducir los días de trabajo por semana, generaron un amplio debate entre especialistas, trabajadores y representantes del sector empresarial.

Carlos Slim apuntó contra los jubilados y pidió que trabajen hasta los 75 años: pide cambiar el régimen de retiro Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

¿Por qué Carlos Slim propone retrasar la jubilación?

De acuerdo con el empresario, uno de los principales retos que enfrentan los sistemas de pensiones es el aumento en la esperanza de vida. A su juicio, las personas permanecen retiradas durante más años que en décadas anteriores, lo que incrementa la presión financiera sobre los fondos destinados al pago de pensiones.

Slim señaló en distintos foros que jubilarse a los 60 o 65 años ya no corresponde con la realidad demográfica actual , por lo que considera necesario replantear el funcionamiento de los sistemas de retiro para hacerlos sostenibles a largo plazo.

El magnate advirtió que la disminución de la población económicamente activa, frente al crecimiento del número de pensionados, representa un reto para instituciones como el IMSS y el ISSSTE.

Este fenómeno, conocido como transición demográfica, implica que cada vez habrá menos trabajadores financiando los sistemas de seguridad social, mientras aumenta la cantidad de personas que reciben una pensión, lo que podría ejercer una mayor presión sobre las finanzas públicas.

¿Cuál es la edad de retiro en México?

En la actualidad, la edad para pensionarse depende del régimen bajo el que cotice cada trabajador.

En el IMSS, la pensión por cesantía puede solicitarse a partir de los 60 años, mientras que la pensión por vejez está disponible desde los 65 años, siempre que se cumpla con el número de semanas de cotización exigidas por la ley.

Por su parte, en el ISSSTE, tras las reformas aprobadas en 2025, algunos trabajadores pueden jubilarse desde los 56 años en el caso de las mujeres y 58 años para los hombres, dependiendo del régimen pensionario al que pertenezcan.

Su postura sobre los programas sociales

Carlos Slim expresó que el crecimiento económico debe impulsarse principalmente mediante la creación de empleos y el aumento de la productividad, más que a través de un incremento permanente del gasto destinado a programas sociales.

Desde su perspectiva, una mayor participación de la población en el mercado laboral contribuiría a fortalecer las finanzas públicas y aliviar la presión sobre los recursos utilizados para financiar las pensiones.

Carlos Slim desea que se supriman las pensiones del Bienestar y el IMSS en México: afirma que los jubilados deben continuar laborando (foto: archivo).

¿Se elevará la edad de jubilación a 75 años?

Por ahora, la posibilidad de aumentar la edad de retiro hasta los 75 años corresponde únicamente a una propuesta expresada por Carlos Slim. No existe una iniciativa oficial del Gobierno de México ni una reforma presentada ante el Congreso que contemple esa modificación.

Aun así, sus declaraciones reavivaron la discusión sobre el futuro del sistema de pensiones en el país, los efectos del envejecimiento de la población y los desafíos financieros que México deberá enfrentar en las próximas décadas.