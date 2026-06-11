La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene fijado el calendario de pagos correspondiente a junio para todos los jubilados y pensionados de la Argentina, que tendrán la posibilidad de recibir durante las próximas semanas no sólo el depósito de su pensión sino también el del aguinaldo.

El esquema de dispersión de recursos, como es habitual, se organiza en función del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Quienes quieran saber qué día del mes tienen asignado para el cobro, deberán tomar nota de todas las fechas estipuladas por el Gobierno.

ANSES paga aumento, aguinaldo y bono a jubilados y pensionados en junio

La ANSES confirmó que los haberes de junio tendrán un incremento del 2,58%, correspondiente a la actualización por movilidad.

El esquema de dispersión de recursos, como es habitual, se organiza en función del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Geber86

A ese aumento se sumará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, que alcanza a todos los jubilados y pensionados del sistema previsional.

Además, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un bono extraordinario de $70.000, una medida destinada a reforzar los ingresos de los sectores con menores recursos.

Cuánto cobran los jubilados con aguinaldo y bono en junio

Con el aumento aplicado este mes, la jubilación mínima asciende a $403.317,99. Al agregar el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.658, el total a percibir alcanza los $674.975.

Por su parte, quienes cobran haberes superiores a la mínima recibirán un ingreso mayor por el aguinaldo. La jubilación máxima quedó establecida en $2.713.948,17 y el medio aguinaldo asciende a $1.356.974.

Otros montos confirmados por ANSES son:

PUAM: $553.981,59 con aguinaldo y bono incluidos.

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $493.483,89 con los adicionales correspondientes.

Bono de $70.000 exclusivo para beneficiarios de menores ingresos.

Calendario ANSES: cuándo cobro si soy jubilado y tengo este DNI

Los pagos para jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzaron el 8 de junio y continuarán de acuerdo con la terminación del documento.

¿Cuándo cobro si soy jubilado y mi DNI termina en este número? (Foto: Archivo)

Esta semana recibirán sus haberes quienes tengan DNI terminados en 1, 2, 3 y 4, con fechas asignadas entre el 9 y el 12 de junio .

El cronograma para jubilados que cobran la mínima quedó de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 8 de junio.

DNI terminado en 1: 9 de junio.

DNI terminado en 2: 10 de junio.

DNI terminado en 3: 11 de junio.

DNI terminado en 4: 12 de junio.

DNI terminado en 5: 16 de junio.

DNI terminado en 6: 17 de junio.

DNI terminado en 7: 18 de junio.

DNI terminado en 8: 19 de junio.

DNI terminado en 9: 22 de junio.