El mate es un clásico infaltable en el día a día de los argentinos, pero la ciencia acaba de confirmar que sus beneficios van mucho más allá de ayudar a arrancar la mañana o acompañar una charla.

Una revisión publicada en la plataforma especializada PubMed (NCBI/NLM), bajo el título “Efectos fisiológicos de la yerba mate (Ilex paraguariensis)”, analizó 32 investigaciones clínicas de todo el mundo para evaluar su verdadero impacto en el organismo.

El trabajo demostró que la yerba mate cuenta con un potente perfil biológico capaz de actuar como un gran aliado en la prevención de distintas enfermedades crónicas.

El impacto clave en la salud cardiovascular y neurológica

Entre los hallazgos más destacados de la investigación se encuentran los efectos protectores que ejerce la yerba mate sobre el sistema circulatorio y el sistema nervioso central .

Gracias a su alta concentración de componentes bioactivos, el consumo habitual de la infusión genera respuestas sumamente favorables para el cuerpo:

Efectos cardioprotectores: contribuye a mejorar los perfiles metabólicos vinculados con la salud del corazón y la prevención de patologías cardiovasculares.

Efectos neuroprotectores: sus propiedades actúan a nivel cerebral, protegiendo las neuronas y favoreciendo el rendimiento cognitivo.

Actividad antioxidante y antiinflamatoria: ayuda a neutralizar el daño celular y reduce los procesos inflamatorios en el organismo.

El consumo habitual de la infusión genera respuestas sumamente favorables para el cuerpo.

Otros beneficios que puede dar la yerba mate

Además de cuidar los órganos vitales, el análisis científico evaluó cómo interviene la yerba mate en la composición corporal y en el rendimiento diario de las personas.

Los datos recopilados mostraron una clara relación con la mejora en la regulación del metabolismo y la optimización del gasto de energía .

La investigación también registró beneficios directos sobre el control del apetito, la reducción del peso corporal, la mejora del estado de ánimo y el incremento del rendimiento físico durante el ejercicio. Estas características ubican a la infusión no solo como un estimulante natural, sino como un complemento clave para sumar a una alimentación equilibrada.

Qué dice la evidencia científica y cómo sumar el mate a la rutina

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de científicos examinó inicialmente más de mil publicaciones, seleccionando rigurosamente 32 trabajos que cumplían con los estándares de ensayos clínicos y estudios de laboratorio.

Aunque los autores remarcaron que la certeza de la evidencia varía según el tipo de estudio analizado, los resultados positivos se repitieron de manera constante en las distintas poblaciones evaluadas.

De esta manera, la literatura médica ratifica que la yerba mate se puede incorporar sin problemas en el marco de un estilo de vida saludable, sirviendo como una herramienta natural y preventiva para cuidar la salud integral.