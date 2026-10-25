Rociar vinagre en la entrada de la casa: para qué sirve y cómo recomiendan aplicarlo los expertos.

Rociar vinagre en el marco de la puerta y en la entrada de casa es un recurso doméstico que puede ayudar a limpiar las superficies y dificultar temporalmente el recorrido de las hormigas.

La recomendación se relaciona con las propiedades del vinagre como producto de limpieza y con su capacidad para alterar los rastros químicos que estos insectos utilizan para desplazarse.

La Extensión de la Universidad de Minnesota (UMN) explica que una solución suave de vinagre y agua puede ayudar a limpiar los rastros de algunas plagas e interrumpir temporalmente su actividad.

Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de casa, según los expertos

Uno de los principales usos del vinagre en esta zona es limpiar los rastros que siguen las hormigas cuando entran en una vivienda en busca de comida o agua.

Estos insectos suelen desplazarse por rutas regulares y dejan señales químicas, conocidas como feromonas, que ayudan a otros miembros de la colonia a encontrar el camino.

Muchas familias comenzaron a aplicarlo en la entrada de la vivienda como alternativa económica y natural. ChatGPT - creada con IA

Al limpiar esas superficies con una solución suave de vinagre y agua, es posible interrumpir temporalmente ese recorrido y dificultar que las hormigas sigan utilizando la misma ruta.

Por eso, la entrada de una casa, el marco de la puerta, los zócalos cercanos y los puntos por donde se observa su ingreso pueden ser lugares adecuados para prestar atención.

Cuáles son los beneficios del vinagre para la limpieza

Más allá de su utilidad frente a los rastros de hormigas, el vinagre blanco puede aplicarse en determinadas tareas de limpieza doméstica.

La guía Cleaning Healthy, Cleaning Green, de la Extensión Cooperativa de la Universidad de Georgia, lo identifica como un ácido suave que puede reemplazar algunos productos comerciales en usos específicos.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Ayuda a limpiar determinadas superficies: su acidez puede contribuir a remover algunos residuos y suciedades.

Permite reducir el uso de ciertos productos comerciales: puede ser una alternativa para algunas tareas cotidianas, siempre que el material de la superficie sea compatible.

Es una opción accesible: suele conseguirse fácilmente y puede utilizarse diluido en agua para determinados usos domésticos.

Puede ayudar a interrumpir temporalmente los rastros de hormigas: es una medida complementaria cuando se detecta actividad de estos insectos cerca de las entradas.

Cómo usar vinagre en el marco de la puerta y evitar que entren hormigas

Paso por paso, la guía recomendada es la siguiente:

Identificar el recorrido: observar si las hormigas pasan por debajo de la puerta, por una grieta o por los bordes del marco. Preparar una solución suave: mezclar vinagre blanco con agua. Limpiar la zona: aplicar la solución sobre un paño y pasarlo por la superficie compatible donde se detectó el rastro. Revisar los puntos de entrada: comprobar si existen grietas o aberturas que permitan el ingreso de los insectos. Retirar los restos de comida: mantener limpias las zonas cercanas a la puerta y guardar los alimentos en recipientes cerrados.

La guía de la Universidad de Minnesota también recomienda sellar las grietas por las que entran las hormigas, retirar materiales que puedan favorecer sus nidos y podar las ramas que estén en contacto con la vivienda y funcionen como vías de acceso.