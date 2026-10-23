Un estudio realizado por el doctor Rafael Pérez Elizalde y su equipo del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas de la Universidad Juan Agustín Maza (Mendoza), encontró que el consumo habitual de mate puede contribuir a reducir el colesterol y los triglicéridos.

La investigación también analizó su efecto sobre el descenso de peso y detectó resultados favorables cuando la infusión se incorporó a un plan de alimentación saludable.

Los resultados fueron presentados en la VI Jornada de Divulgación Científica “Yerba Mate y Salud”, realizada en 2021. Según el investigador, los análisis permitieron observar cambios positivos en los niveles de grasas en sangre y una reducción adicional de la grasa corporal en personas que tomaron mate mientras seguían una dieta hipocalórica.

Qué descubrió el estudio sobre el mate y el colesterol

La investigación comenzó en 2011 con un estudio observacional sobre 68 personas que no tomaban medicación para reducir el colesterol. De ese grupo, 31 consumían unos 260 mililitros diarios de mate cebado tradicional y 37 no tomaban la infusión .

Al comparar los resultados, el equipo encontró valores de colesterol más bajos entre quienes consumían mate. “Los que tomaban mate registraban valores más bajos de colesterol”, explicó Pérez Elizalde.

Cebada de mate desde la pava. ChatGPT

Luego, entre 2012 y 2015, los investigadores realizaron un estudio de intervención con 352 voluntarios de entre 40 y 60 años, también sin medicación para el colesterol. Antes de comenzar, los participantes dejaron de consumir mate durante seis semanas.

Después, fueron divididos en dos grupos: uno debía tomar mate preparado con 50 gramos de yerba por día y el otro, con 100 gramos diarios .

Tras doce semanas, los análisis mostraron una disminución en los valores promedio de colesterol total y triglicéridos.

Por qué el mate podría ayudar a reducir el colesterol

Los polifenoles presentes en la yerba mate podrían explicar, al menos en parte, su posible efecto sobre el colesterol y los triglicéridos. Estos compuestos bioactivos tienen propiedades antioxidantes y podrían influir en los procesos que regulan el metabolismo de las grasas en el organismo.

De esta manera, el consumo de mate podría estar relacionado con cambios en los niveles de lípidos en sangre. Sin embargo, todavía se necesitan más estudios para confirmar cómo actúan estos compuestos y determinar hasta qué punto contribuyen a reducir el colesterol .

Cuánto bajaron el colesterol y los triglicéridos en el estudio

Los resultados de los análisis mostraron cambios en los indicadores evaluados por el equipo de la Universidad Maza:

Colesterol total: el valor promedio pasó de 205 a 191.

Triglicéridos: la media descendió de 150 a 132.

Personas con triglicéridos muy elevados: el promedio bajó de 233 a 197.

A partir de estos resultados, Pérez Elizalde resumió: “Registramos entre un 10% a 15% menos de colesterol y triglicéridos solo con el consumo habitual del mate” .

El investigador también señaló el posible papel de los componentes de la yerba mate en estos efectos. “Consideramos que los polifenoles presentes en la yerba mate juegan un papel muy importante y por eso es recomendable el consumo de yerba mate como parte de una dieta saludable”, afirmó.

Mate cebado.

Estos resultados son relevantes para estudiar la relación entre la alimentación y la salud cardiovascular. Sin embargo, no significan que tomar mate por sí solo permita prevenir o tratar enfermedades del corazón, ni reemplaza los controles médicos o los tratamientos indicados para el colesterol elevado .

Qué efecto tuvo el mate en la pérdida de peso

El equipo de Pérez Elizalde también evaluó si el consumo de mate podía favorecer la reducción de peso cuando se combinaba con una alimentación controlada. Para ello, estudió durante doce semanas a 60 mujeres de entre 25 y 50 años con exceso de peso, que siguieron un plan de alimentación hipocalórico con seguimiento profesional.

Un grupo consumió dos litros diarios de mate, preparados con 100 gramos de yerba, mientras que el otro tomó dos litros de agua. Ambos participaron del programa alimentario y fueron sometidos a siete controles durante el período de investigación.

Al finalizar, las mujeres que tomaron mate habían perdido un promedio de 3,04 kilos respecto de su peso inicial. Además, el 93% de esa reducción correspondió a grasa corporal. En el grupo que bebió agua, el descenso promedio fue de 2,45 kilos, con un 84% de la pérdida correspondiente a grasa.

También se registró una disminución del colesterol total en ambos grupos: el promedio bajó 22,9 unidades entre quienes tomaron mate y 18,7 entre quienes bebieron agua.

Al resumir los hallazgos, Pérez Elizalde sostuvo: “En todos estos trabajos de investigación pudimos observar que hubo un descenso muy marcado del colesterol y de los triglicéridos con sólo hecho de incorporar el mate como un alimento saludable, y también comprobamos que el consumo de mate proporciona una reducción adicional de la grasa corporal, junto con una dieta hipocalórica”.