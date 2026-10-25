Decretaron un nuevo feriado el lunes 26 de octubre y miles de trabajadores de la Provincia de Buenos Aires tendrán un nuevo fin de semana largo de tres días consecutivos de descanso.

La fecha permitirá que un grupo de vecinos disfrute de una jornada no laborable y un fin de semana largo gracias al asueto confirmado por la Resolución 467/2026.

Por qué es asueto el lunes 26 de octubre

El lunes 26 de octubre será feriado para ciertos habitantes de los partidos de Suipacha y Marcos Paz.

De acuerdo a la Resolución 467/2026, se declaró feriado en conmemoración de los aniversarios fundacionales de dichas localidades.

Calendario señalando el 26 de octubre. ChatGPT | Audiencias

Quiénes tendrán feriado el lunes 26 de octubre

La medida alcanzará a los trabajadores de la administración pública y empleados del Banco Provincia que ejerzan en una de las tres jurisdicciones, por lo que tampoco se dictarán clases en las escuelas estatales.

Mientras que, en el sector privado, dependerá de cada empleador si otorga o no una jornada no laborable.

Qué feriados quedan en 2026: el calendario completo

Para lo que resta del año, el calendario señala las siguientes fechas: