Cuáles son los 8 pueblos argentinos que podrían ser elegidos entre los mejores del mundo

Escapada soñada: el pueblo escondido en Argentina con calles llenas de flores y vistas únicas de montaña

Ocho pueblos argentinos fueron seleccionados para competir por un reconocimiento internacional que distingue a los destinos rurales más destacados del planeta. La Secretaría de Turismo de la Nación confirmó la postulación de ocho localidades de distintas provincias para participar de Best Tourism Villages, la iniciativa impulsada por ONU Turismo que premia a las comunidades que logran combinar desarrollo turístico, preservación cultural y cuidado del entorno natural.

El certamen, creado en 2021, busca identificar pueblos que se conviertan en modelos de turismo rural sostenible. Para ello, evalúa aspectos como la conservación del patrimonio cultural y natural, la participación de la comunidad local, la innovación en la gestión turística y el fortalecimiento de las identidades regionales.

Según informó el organismo nacional, los resultados de la edición 2026 serán anunciados a finales de año por el comité evaluador de ONU Turismo.

Qué es Best Tourism Villages

La iniciativa internacional reconoce cada año a pueblos que se destacan por desarrollar una actividad turística vinculada al respeto por las tradiciones, la autenticidad de sus propuestas y la protección de sus recursos naturales.

Para acceder a la distinción, los destinos deben demostrar que impulsan un turismo responsable, que contribuye al bienestar de la comunidad y promueve el desarrollo económico local sin poner en riesgo el patrimonio cultural ni ambiental.

En esta edición, Argentina presentó ocho candidaturas que reflejan la diversidad geográfica, gastronómica y cultural del país.

Los ocho pueblos argentinos que buscan el reconocimiento mundial

Villa Sanagasta, La Rioja

Ubicada en el valle de la Costa Riojana, se distingue por su patrimonio geológico, sus bodegas y sus tradiciones ancestrales. Entre sus principales atractivos figuran el Parque Geológico Sanagasta, donde se conservan fósiles de dinosaurios, mercados artesanales y una destacada oferta gastronómica basada en recetas regionales.

Los Morteros (Fuente: Secretaria Turismo)

Mar de las Pampas, Buenos Aires

Este destino de la Costa Atlántica combina playas, médanos y bosques en un entorno de tranquilidad. Sus principales propuestas incluyen caminatas por senderos rodeados de pinos, el Paseo Aldea Hippie y las visitas a la Reserva Natural Faro Querandí.

Este destino de la Costa Atlántica combina playas, médanos y bosques.

Cachi, Salta

En pleno corazón de los Valles Calchaquíes, este pueblo andino es reconocido por su casco histórico, la producción de vinos de altura y sus paisajes montañosos. También ofrece recorridos por bodegas y actividades de senderismo en el Parque Nacional Los Cardones.

Los Valles Calchaquíes es una región cargada de paisajes rojizos, viñedos de altura y pueblos pintorescos. (Fuente: archivo)

El Trapiche, San Luis

Rodeado de sierras y cursos de agua, es uno de los destinos naturales más representativos de la provincia. Los visitantes pueden recorrer la Reserva Floro Faunística, el embalse La Florida y el paraje Siete Cajones, además de disfrutar de la gastronomía tradicional cuyana.

Rodeado de sierras y cursos de agua (Fuente: ASNL)

Puerto Pirámides, Chubut

Es el único núcleo urbano ubicado dentro de Península Valdés, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Se destaca por el avistaje de ballenas, la observación de fauna marina y una propuesta turística enfocada en la conservación ambiental.

Avistaje de ballenas en Puerto Pirámides G.Cramer

Villa General Belgrano, Córdoba

Conocida por su impronta centroeuropea, combina arquitectura alpina, festividades tradicionales y una importante oferta gastronómica. Entre sus eventos más convocantes sobresalen la Oktoberfest y la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa.

De fuerte herencia centroeuropea, se caracteriza por su arquitectura alpina.

Tafí del Valle, Tucumán

Rodeado por cerros y paisajes de montaña, es uno de los destinos más visitados del norte argentino. Conserva tradiciones vinculadas a la producción artesanal de quesos y cuenta con atractivos históricos como el Museo Jesuítico La Banda y la Reserva Provincial Los Menhires.

Enmarcado por montañas y valles de gran belleza natural, figura entre los principales atractivos turísticos del norte del país.

Zenón Pereyra, Santa Fe

Esta pequeña localidad santafesina apuesta por el turismo cultural a partir de la herencia de los inmigrantes europeos, el circuito masónico y el Museo Bucci, que reúne una importante colección de autos de competición. También mantiene viva la tradición de elaboración de ajenjo.

La localidad santafesina apuesta al turismo cultural con su legado inmigrante y el Museo Bucci.

Cuándo se conocerán los resultados

La Secretaría de Turismo de la Nación presentará formalmente las candidaturas argentinas ante ONU Turismo durante las próximas etapas del proceso de evaluación.

El veredicto final será anunciado hacia fines de año y determinará qué localidades ingresarán al selecto grupo de pueblos reconocidos internacionalmente por su compromiso con el turismo rural sostenible.