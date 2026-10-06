Dentro de la cuota del monotributo de ARCA, los contribuyentes tienen cubierto el aporte destinado a la obra social.

Las entidades habilitadas se encuentran dentro de la Superintendencia de Servicio de Salud (SSS) y permite acceder a una.

En octubre de 2026, hay 43 obras sociales disponibles para monotributistas.

Las obras sociales habilitadas para monotributistas

Actualmente, el listado de obras sociales disponibles para las personas adheridas al monotributo está compuesto por las siguientes entidades:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud.

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos.

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A.

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.

Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines.

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

Obra Social Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales y Personal con Conocimiento de Zona de la Marina Mercante.

Obra Social de Músicos.

Obra Social de Comisarios Navales.

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.

Obra Social de Serenos de Buques.

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf.

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.

Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur.

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y Demás Actividades Empresarias.

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE).

Obra Social de Dirección OSDO.

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.

Mutual Médica Concordia.

Asociación Mutual de Participantes de Economías Solidarias.

MET-Córdoba S.A.

Privamed S.A.

Asociación Mutual del Control Integral.

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

Cómo darse de alta en una obra social

Al momento de elegir una obra social, es importante tener en cuenta cuál se adapta mejor a las necesidades de cada persona.

Por lo tanto, para darse de alta en una cobertura médica disponible para el monotributo, se deben tener a mano la siguiente documentación:

Original y fotocopia del último comprobante de pago.

Original y fotocopia del DNI

Formulario 184/F completo. Es el documento que se descarga luego de confirmar el alta. Sirve para presentar una constancia de monotributo ante otros organismos. También podés encontrarla en la opción “Constancias” dentro del portal de monotributo.

F. 152. Es la credencial de pago. Podés encontrarla en la opción “Constancias” en el portal de monotributo.

Cómo cambiar de obra social

Para gestionar el cambio de una obra social se debe contar con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 3. El trámite puede hacerse online en el servicio de “Mi SSSalud” del sitio web de ARCA.

Una vez dentro, se debe marcar el botón que dice “Nueva opción” y completar los datos que se solicitan y con la nueva obra social elegida.

No obstante, es importante aclarar que la modificación puede aplicarse una sola vez al año y en caso de cambiar, es obligatorio permanecer como mínimo un año.