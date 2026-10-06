La Clave de Seguridad Social es fundamental para hacer trámites en ANSES.

Uno de los requisitos fundamentales para poder hacer diferentes trámites en ANSES es contar con la Clave de Seguridad Social.

La misma es necesaria para realizar todo tipo de gestiones y solicitar turnos a través de mi ANSES o en la oficina de Atención Virtual .

Paso a paso, cómo tener la Clave de Seguridad Social de mi ANSES

Tramitar la Clave de Seguridad Social de ANSES es muy sencillo y para obtenerla se deben seguir una serie de pasos.

Para obtenerla a través de la aplicación mi ANSES, hay que seguir las siguientes instrucciones:

Ingresar en la app mi ANSES con el número de CUIL.

Dentro del sistema, seleccionar la opción de Crear Clave.

Validar la identidad con el escaneo del código del DNI y hacer la verificación biométrica.

Crear la clave, la cual debe cumplir con una serie de parámetros de seguridad: al menos una mayúscula, contener letras y números y de 8 a 15

Cómo obtener la Clave de Seguridad Social.

El trámite, por su parte, también puede hacerse en una oficina de ANSES con el DNI y sin turno previo.

Para qué se usa la Clave de Seguridad Social de ANSES

La Clave de Seguridad Social de ANSES se utiliza, fundamentalmente, para los siguientes casos:

Realizar trámites y consultas online.

Revisar las fechas de cobro.

Revisar la Historia Laboral.

Obtener el PIN SUBE.

Gestionar expedientes.

Diferencias entre Clave de Seguridad Social nivel 2 y 3

Si bien la Clave de Seguridad Social es única, puede variar en su condición de nivel, dependiendo de si es 2 o 3.

La clave de nivel 2 se utiliza para la mayoría de las gestiones y consultas en la oficina virtual de ANSES. Por su parte, la número 3 permite, además, acceder a las aplicaciones de tipo corporativas que se encuentren habilitadas.

¿La Clave de Seguridad Social tiene vencimiento?

Aunque la Clave de Seguridad Social no tiene vencimiento , se recomienda cambiarla cada una determinada cantidad de tiempo por razones de seguridad.

No obstante, solamente hay que modificarla en caso de olvidarla o bien si existen sospechas sobre que otra persona pueda tenerla.