La crema chantillí es una de las estrellas de la repostería y una de las más elegidas para acompañar distintos postres, como las frutillas o el flan. Sin embargo, existe un error que puede arruinarla en cuestión de segundos: seguir batiendo cuando ya alcanzó la consistencia necesaria.

Para conseguir una textura aireada, firme y suave, es importante reconocer cuándo frenar el batidor. La crema de leche necesita ciertas condiciones que determinan el resultado final, como la temperatura, el porcentaje de materia grasa y la velocidad del batido.

Cómo reconocer el punto exacto para dejar de batir la crema chantillí

El momento indicado para detener el batido llega cuando la crema forma picos suaves o firmes, según el uso que se le quiera dar . Al levantar los batidores, la preparación debe mantener su forma sin perder su textura cremosa.

Para una chantillí que se utilizará como relleno o cobertura, se pueden buscar picos firmes, pero sin llegar a una consistencia granulada. Si los picos se doblan ligeramente, todavía puede necesitar unos segundos más de batido.

El momento indicado para detener el batido llega cuando la crema forma picos suaves o firmes, según el uso que se le quiera dar. (Foto: Gemini) Gemini (Audiencias)

El principal riesgo aparece cuando se continúa batiendo después de alcanzar ese punto. La grasa comienza a separarse del líquido y la preparación pierde su textura homogénea, hasta quedar cortada.

Qué hacer para que la crema de leche no se corte

Antes de comenzar, es importante elegir una crema de leche con al menos un 35% de materia grasa. Las variedades con menos contenido graso pueden tener dificultades para incorporar y mantener el aire necesario para lograr una chantillí firme.

Otro factor fundamental es la temperatura, según la tienda de artículos de repostería “El Nuevo Emporio”. Tanto la crema como el recipiente y los batidores deben estar fríos, por lo que se recomienda dejarlos en la heladera durante unos 20 minutos antes de utilizarlos.

También es fundamental controlar la velocidad del batido. Lo ideal es utilizar una velocidad media para incorporar aire de manera progresiva y evitar que la preparación se caliente por el movimiento.

Trucos para conseguir una crema chantillí firme y suave

Además de controlar el tiempo de batido, existen algunos consejos que ayudan a conseguir una textura adecuada para decorar tortas, rellenar postres o acompañar frutas.

Agregar el azúcar en el momento indicado: incorporarla cuando la crema comience a tomar consistencia, en lugar de hacerlo desde el principio.

Incorporar la esencia de vainilla: agregar unas gotas cuando la preparación ya haya comenzado a montar.

Controlar la textura: detenerse unos segundos para revisar cómo responde la crema y evitar pasarse de batido.

No descuidar la temperatura: si la preparación pierde frío, puede resultar más difícil conseguir una consistencia estable.

Si la crema empieza a presentar una textura granulada y se separa el líquido de la grasa, significa que el batido se pasó del punto.