Cuando un conductor mira el surtidor puede encontrarse con números como 95 o 98 en las naftas, mientras que en el diésel aparece otro dato: el cetano. Se parecen, suelen asociarse con el rendimiento del auto, pero no miden lo mismo.

La diferencia está en el tipo de motor. El estudio “Kinetic model-based prediction of fuel ignition quality using ignition delay measurements”, publicado en 2026 por Scientific Reports, explica que el octanaje y el cetano son los indicadores que se usan para medir la calidad de encendido de la nafta y del diésel, respectivamente. En otras palabras, son dos escalas distintas que no se pueden comparar entre sí.

Qué indican el octanaje y el número de cetano

El octanaje indica cuánto resiste una nafta a encenderse antes de tiempo dentro del motor. El cetano, en cambio, muestra con qué facilidad se enciende un diésel cuando se comprime. Por eso, un 98 en la nafta no es “mejor” que un cetano de 52 en el diésel: cada número habla de un combustible y de un motor diferentes.

Esos son, justamente, los valores de Shell V-Power: la Nafta supera los 98 RON y el Diesel tiene 52 de cetano. Pero el número no cuenta toda la historia. Según Shell, la nueva V-Power Nafta también limpia el 100% de las partes críticas del motor, protege frente a depósitos y corrosión y ofrece más potencia y aceleración en vehículos sensibles al octanaje, aunque la compañía aclara que los resultados pueden variar según cada auto.

Foto: Shell. Shell IA

Qué cambia cuando se trata de un motor diésel

En el diésel, el cuidado pasa por otro lado. Shell V-Power Diesel, además de su cetano, tiene bajo contenido de azufre y apunta a mantener limpias las partes críticas del motor. La suciedad en los inyectores no es un detalle menor: el estudio “A Study of Diesel Fuel Injector Deposit Effects on Power and Fuel Economy Performance”, de Shell Global Solutions y publicado por SAE International, encontró que los depósitos pueden reducir el flujo de combustible y afectar la potencia y el consumo en las condiciones evaluadas.

Por eso, no hay que comparar octanaje con cetano. Lo más importante es cargar el combustible que indica el fabricante del auto. Desde ese punto de partida, conocer qué ofrece cada producto, como la limpieza de partes críticas de Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel, ayuda a elegir con más información.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.