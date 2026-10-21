El vinagre blanco puede ayudar a eliminar el sarro acumulado en las canillas y recuperar su brillo.

Después de varios meses de uso y exposición constante a la humedad y residuos de limpieza, las canillas de la cocina o del baño pueden acumular sarro y suciedad que a veces es difícil de quitar.

No obstante, existe un truco casero con vinagre y papel de cocina para quitar el sarro sin acudir a productos de limpieza costosos.

Según el Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP), el vinagre blanco puede ayudar a ablandar los depósitos de cal y minerales que se forman alrededor de las griferías, lo que facilita su posterior eliminación.

Qué se necesita para quitar el sarro de las canillas

El método incluye elementos comunes en las casas y permite aflojar los residuos y facilitar la limpieza general. Para poner en práctica este truco, se necesitan:

Vinagre blanco .

Papel de cocina .

Un paño suave.

Agua para enjuagar la superficie.

Cómo quitar el sarro de las canillas con vinagre blanco y papel de cocina, paso a paso

Un truco casero con vinagre blanco y papel de cocina permite ablandar los depósitos minerales de la grifería. Generado con IA.

Las manchas de sarro pueden adherirse con fuerza a las canillas y hacer que pierdan su brillo original.

El Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) explica, paso por paso, cómo quitar los minerales con ingredientes comunes.

Preparar los materiales: reunir vinagre blanco, papel de cocina, un paño suave y agua para enjuagar. Humedecer el papel: empapar varias hojas de papel de cocina con vinagre blanco, sin que goteen en exceso. Cubrir las zonas afectadas: colocar el papel húmedo sobre los depósitos de sarro para mantener el vinagre en contacto con las manchas. Dejar actuar: esperar aproximadamente una hora, tal como indica la guía de CHOP. Retirar el papel: quitarlo con cuidado y comprobar si los depósitos minerales se ablandaron. Limpiar suavemente: pasar un paño suave para retirar los residuos. Si el sarro persiste, evitar raspar o frotar con elementos abrasivos. Enjuagar y secar: limpiar la superficie con agua y secarla con un paño limpio para eliminar los restos de vinagre y evitar nuevas marcas.

Es importante destacar que antes de aplicar este método hay que revisar las indicaciones del fabricante: el vinagre puede dañar ciertos acabados y superficies sensibles a los ácidos, como el mármol y otras piedras naturales.

Por qué el vinagre blanco y el papel de cocina ayudan a eliminar el sarro de las canillas

La combinación de vinagre blanco y papel de cocina permite actuar sobre las manchas de sarro sin necesidad de frotar con intensidad.

El punto importante está en la composición del vinagre, que contiene ácido acético, una sustancia capaz de ayudar a disolver los depósitos minerales que deja el agua al evaporarse.

El papel de cocina cumple una función complementaria: mantiene el vinagre en contacto con la superficie afectada durante más tiempo, en lugar de permitir que el líquido se escurra rápidamente por la canilla.

De esta manera, el producto puede actuar sobre las acumulaciones y facilitar su posterior eliminación con un paño suave.