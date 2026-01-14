En la provincia de Buenos Aires avanza la construcción de un parque de surf con olas artificiales llamado a convertirse en el más grande de Sudamérica. La propuesta combina deporte, recreación y urbanización, con un enfoque integral orientado a experiencias de alto valor agregado.

El corazón del proyecto será una laguna artificial monumental con olas controladas, tanto para quienes se inician en el deporte hasta surfistas avanzados. Este tipo de infraestructura, que ya es tendencia en Estados Unidos, Australia y Europa, desembarca ahora en la Argentina para cambiar la forma de practicar surf.

¿Cómo será el parque de surf más grande de Sudamérica?

El parque de surf ocupará 230 hectáreas, una gran cifra para proyectos de este tipo en la región. Allí se integrarán áreas deportivas, recreativas, gastronómicas y hoteleras, además de un componente residencial con más de 700 lotes.

Construyen el primer parque acuático con olas artificiales de Argentina y será uno de los más grandes de la región.

La mayor atracción será una pileta con más de una hectárea de superficie y un sistema capaz de generar olas regulables de hasta 1,5 metros con diferentes configuraciones, pensadas para distintos estilos y niveles de práctica.

El sistema de generación de olas fue desarrollado íntegramente con ingeniería argentina. Esta tecnología permite llevar el surf a una zona sin costa marítima con estándares técnicos de nivel internacional, posicionando al parque como espacio de entrenamiento profesional y desarrollo deportivo.

“Todo esto es el resultado de más de 10 años de investigación y desarrollo de esta innovadora tecnología en nuestro país, que hoy tiene el potencial de exportarse al mundo entero”, destacaron los responsables del proyecto.

Mucho más que un parque: qué otras experiencias habrá

El proyecto nace como un oasis multideportivo y recreativo donde el surf es el protagonista, pero no el único:

Deporte y bienestar : piletas, gimnasio y canchas de tenis, fútbol, pádel y beach vóley. Además, una laguna navegable para actividades de vela recreativa.

Estilo de vida activo : la propuesta busca integrar el deporte a la rutina diaria, en línea con la tendencia global de desarrollos inmobiliarios experienciales que combinan bienestar, contacto con el agua y naturaleza.

Desarrollo residencial y mixto : más de 700 lotes de entre 900 y 4.000 m², pensados para diferentes perfiles. Se sumarán locales comerciales, departamentos y oferta hotelera.

Comunidad y amenities: la iniciativa apunta a construir comunidad en torno a un estilo de vida con seguridad, privacidad y amplios espacios verdes, más allá de la mera venta de tierra.

¿Dónde estará ubicado y cuándo es la inauguración?

El parque se levantará en una zona estratégica del norte bonaerense, en el límite entre Luján y Pilar. Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano es una ventaja clave para visitas de un día y escapadas, sin depender de condiciones climáticas específicas.

Las obras se encuentran en etapa de desarrollo y se estima que la primera fase estará finalizada hacia 2027. La inauguración podría concretarse a fines de ese mismo año, marcando un hito para el deporte y el entretenimiento en Argentina.

Durante las primeras etapas, la empresa desarrolladora anticipa que los inversores no deberán afrontar gastos de mantenimiento ni expensas, una estrategia para incentivar la participación temprana y facilitar la comercialización inicial.