Los menores de 4 años ingresan gratis. El horario del complejo es de 9:30 a 19:00. Foto: cortesía Infinito Water Park.

Un nuevo parque acuático llega a Argentina para transformar de manera definitiva el concepto de vacaciones. Estaba prevista que el predio sea inaugurado este 10 de enero, pero debido a las intensas lluvias que caen en Córdoba, la apertura se postergó para el jueves 15.

El megaproyecto está situado en un punto estratégico de Córdoba. Para quienes ya tenían su entrada para los días entre el 10 y el 15 de enero, los tickets mantienen su validez para cualquier otro día de la temporada 2026.

El predio, que ocupa 13 hectáreas, cuenta con más de 50 atracciones y 30 toboganes, gracias a una inversión de u$s 40 millones.

Inauguran el parque acuático más grande del país: cuenta con 30 toboganes y más de 50 atracciones (foto: archivo).

Un parque acuático abrirá en Córdoba: qué atracciones tendrá

Infinito Water Park es un complejo ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, entre Costanera y la autopista a Rosario. Este complejo tiene como finalidad convertirse en un centro de entretenimiento y un motor económico esencial para la provincia.

La propuesta incluye más de 50 atracciones y 30 toboganes diseñados para diversos públicos. Entre las atracciones más destacadas se encuentra una piscina con olas artificiales, capaz de almacenar 3,5 millones de litros de agua y generar olas de hasta 1,8 metros de altura mediante impulsores de aire.

Asimismo, cuenta con un río lento de 500 metros de recorrido, playas de arena equipadas con reposeras y sombrillas, así como un sector VIP con opciones gastronómicas. Los juegos acuáticos y de entretenimiento fueron proporcionados por Action Park Waterscapes, una firma española con presencia en más de 30 países de Europa, Asia y América.

Adicionalmente, se contemplan diferentes zonas tematizadas para diversos públicos, que incluyen espacios familiares, juveniles e infantiles. El parque se abastece de cuatro pozos de agua que extraen el recurso de un río subterráneo a 200 metros de profundidad y recicla el agua mediante 10 filtraciones diarias en sus cinco salas de máquinas.

Apertura del parque acuático: inauguración e impacto económico

Por las intensas lluvias, la inauguración se pasó del 10 al jueves 15 de enero. Si el clima continúa desfavorable, se realizará finalmente el viernes 16.

“La seguridad es clave y para eso trajimos un equipo de guardavidas muy seleccionados. Tenemos 97 posiciones de guardavidas durante toda la operación”, explicó Damián Merlo, responsable operativo del parque, en declaraciones para El Doce.

Según sus propietarios, se proyecta que en su primera temporada reciba alrededor de 450.000 visitantes, generando un impacto económico superior a los $ 67 mil millones para el turismo provincial.

Durante el verano prevén recibir a 450 mil personas en el nuevo parque acuático. Foto: Gentileza Infinito Water Park.

¿Cuáles son las categorías y precios de entrada en Infinito Water Park?

Infinito Water Park ha iniciado la preventa de entradas, ofreciendo tres categorías distintas. El parque funcionará diariamente en un horario continuo de 9:30 a 19:00.

Pase Aqua Fun

La categoría de entrada básica, denominada Pase Aqua Fun, tiene un costo de $ 71.999 para adultos y $ 59.000 para menores de lunes a jueves.

De viernes a domingos, el precio aumenta a $ 99.000 para adultos y $79.000 para menores.

Incluye flotador, reposera y sombrilla.

Pase Aqua Plus

La categoría de entrada Plus tiene un costo de $ 99.000 para adultos y $ 79.000 para menores, de lunes a jueves.

De viernes a domingo, el precio aumenta a $ 115.000 para adultos y $ 89.000 para menores.

Incluye flotador, reposera y sombrilla. Además, estacionamiento, seguro de lluvia, combo de hamburguesa con papa y bebida.

Ambos pases se los puede pagar hasta en 9 cuotas sin interés. Para más información, clickeá acá.