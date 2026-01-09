Un nuevo parque acuático llega al país para cambiar la forma en la que se disfrutan las vacaciones. El predio está a punto se ser inaugurado y cuenta con 13 hectáreas, más de 50 atracciones, 30 toboganes y pileta con olas artificiales gracias a una inversión que supera los 40 millones de dólares.

Dónde estará el nuevo parque acuático

Córdoba está a punto de inaugurar una de las atracciones más ambiciosas del país. Se trata de Infinito Water Park, un complejo que integrará gastronomía, comercios, shows y áreas recreativas para ofrecer una experiencia completa a las familias. Ubicado entre la Costanera y la autopista a Rosario, busca ser un centro de diversión y motor económico para la provincia.

La propuesta contempla 30 toboganes y más de 50 atracciones como una pileta con olas artificiales capaz de almacenar 3,5 millones de litros de agua y generar olas de hasta 1,8 metros de altura mediante impulsores de aire.

Otro de sus principales atractivos es el río lento de 500 metros de recorrido. Los juegos acuáticos y de diversiones serán provistos por Action Park Waterscapes, firma española con presencia en más de 30 países de Europa, Asia y América.

Para hacer más eficiente el uso de agua, el parque se alimentará de cuatro pozos de agua que toman el recurso de un río subterráneo a 200 metros. Luego, se recicla el agua mediante 10 filtraciones diarias en sus cinco salas de máquinas.

Foto: Infinito Water Park

El parque acuático tendrá un shopping y una arena a cielo abierto

La propuesta integral busca consolidarse como un polo de actividad turística que funcione a lo largo del año. Contempla un shopping con 46 locales distribuidos en 7.000 metros cuadrados que incluirá propuestas comerciales, juegos bajo la firma de Neverland y Funland (con bowling y camas elásticas) y un museo sensorial de 2.000 metros cuadrados. Además, oferta gastronómica de primer nivel con un piano bar y restaurantes.

También, se podrá disfrutar de Infinito Arena, un estadio multiuso con capacidad de hasta 14.000 personas. Para actividades al aire libre, la capacidad máxima se expande a más de 50.000 concurrentes.

Cuándo abre Infinito Water Park y cuánto costarán las entradas

La inauguración del nuevo parque acuático será el sábado 10 de enero y las entradas ya se encuentran disponibles en Paseshow. Los valores dependen del día y del pase, pero se ubican entre $ 71.999 y $ 115.000 para adultos.

Los precios en preventa son los siguientes:

Menores de 0 a 4 años: Ingreso gratuito

Menores de 4 a 12 años: 20% de descuento en cualquier pase

Pase Acqua Fun

Incluye flotador + reposera + sombrilla (sujeto a disponibilidad)

Lunes a jueves

Menores: $ 59.000

Adultos: $ 71.999

Viernes a domingo

Menores: $ 79.000

Adultos: $ 99.000

Pase Acqua Plus

Incluye flotador + reposera + sombrilla (sujeto a disponibilidad), estacionamiento, seguro de lluvia y combo de hamburguesa con papas

Lunes a jueves

Menores: $ 79.000

Adultos: $ 99.000

Viernes a domingo