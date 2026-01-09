En esta noticia ¿Dónde están las mejores playas para surfear en Argentina?

Aunque el agua del Atlántico Sur es fría durante gran parte del año, Argentina se posiciona como uno de los mejores destinos para surfear en América del Sur.

La extensión de su costa, la constancia del swell y la variedad de rompientes hacen que el país ofrezca olas grandes, potentes y de excelente calidad, tanto para surfistas experimentados como para quienes recién se inician en el deporte.

Desde las playas urbanas de la provincia de Buenos Aires hasta escenarios más agrestes y poco concurridos, el litoral argentino reúne condiciones ideales para el surf, especialmente en otoño e invierno, cuando las olas ganan fuerza y hay menos gente en el agua.

¿Dónde están las mejores playas para surfear en Argentina?

Las mejores olas del país se encuentran en costas oceánicas abiertas, donde predominan los beach break, reef break y point break. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de spots, aunque también existen opciones destacadas en el sur del país.

Mar del Plata

Mar del Plata es considerada por muchos surfistas como la capital del surf argentino. La ciudad combina olas consistentes durante todo el año con una infraestructura única en el país, que incluye escuelas de surf, alquiler de equipos y una fuerte cultura surfera.

Playas como Playa Grande y Playa Varese son puntos de encuentro habituales, especialmente en otoño e invierno, cuando el swell es más limpio y la cantidad de bañistas disminuye.

Chapadmalal

Al sur de Mar del Plata se encuentra Chapadmalal, uno de los destinos preferidos por surfistas intermedios y avanzados. Sus rompientes, que combinan reef break y beach break, generan olas más potentes y huecas, ideales para quienes buscan mayor desafío.

El entorno natural y la menor presencia de turistas convierten a esta zona en una opción muy valorada por quienes priorizan la calidad de la ola.

Miramar

Miramar es reconocida desde hace años como una ciudad con fuerte identidad surfera. Sus playas, especialmente las cercanas al muelle y a paradores históricos como Waikiki y Rockaway, ofrecen muy buenas condiciones durante gran parte del año.

En invierno, cuando las olas crecen y el viento acompaña, es habitual ver surfistas locales y visitantes buscando picos más exigentes.

Villa Gesell

Villa Gesell se destaca por la amplitud de sus playas y la diversidad de picos que se forman a lo largo de la costa. Esto permite encontrar sectores adecuados para distintos niveles de experiencia.

Si bien en verano la afluencia de turistas es mayor, fuera de los horarios pico se pueden aprovechar buenas sesiones, mientras que en primavera y otoño las condiciones suelen ser más favorables.

Necochea

Necochea es otro de los grandes destinos del surf argentino. Sus vientos constantes, que pueden resultar incómodos para quienes buscan tomar sol, son ideales para la formación de olas largas y con recorridos extensos.

Las escolleras y sectores como La Hélice y El Caño son muy buscados por surfistas con experiencia, especialmente durante los meses más fríos.

Quequén

Justo frente a Necochea, Quequén ofrece algunas de las olas más grandes y desafiantes de la costa argentina. Sus point break y beach break generan olas rápidas y potentes, con menor concurrencia que en otros destinos más turísticos. Por sus características, es un lugar recomendado principalmente para surfistas avanzados.