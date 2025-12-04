El Gobierno porteño anunció la construcción de un túnel en una de las autopistas más transitadas de la Ciudad. Las obras buscarán mejorar la conexión entre dos áreas en donde suele acumularse grandes cantidades de vehículos, por lo que se genera tráfico en horas pico.

Construyen un nuevo túnel en la autopista Illia

El Gobierno de la Ciudad informó que construirán el “Anillo de la Pampa”, una obra que mejorará la conexión entre la Ciudad, el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera del Río de la Plata. Se trata de un paso bajo nivel y un anillo peatonal que unirá Bajo Belgrano con el aeropuerto y el río.

Render Anillo la Pampa.

El nuevo cruce tendrá un túnel de doble mano en la calle La Pampa que cruzará por debajo de la autopista Illia y las vías del Ferrocarril Belgrano Norte para agilizar el tránsito. En la misma línea, contará con un puente peatonal y una ciclovía integrado a un mirador panorámico de 140 metros de diámetro.

Según la página oficial del Gobierno porteño, se trata de una intervención de 10.000 metros cuadrados con una inversión estimada de $ 50.000 millones.

“En esta gestión la obra pública no se detiene. Con método, planificación, gestión y visión de futuro seguimos invirtiendo en proyectos que les mejoran la vida a los porteños. Éste es un paso más en el objetivo de tener una Ciudad moderna y sin barreras”, expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al presentar el proyecto.

Render Anillo la Pampa. Fuente: Gobierno de la Ciudad.

Se busca agilizar el tránsito peatonal, vehicular y de ciclistas de manera segura y eficiente desde la avenida Figueroa Alcorta hasta la avenida Costanera Rafael Obligado. Los trabajos comenzarán durante el primer semestre de 2026 y se estima que se ejecuten en un plazo de 20 meses.

Cómo funcionará el puente peatonal y el mirador

El puente peatonal es uno de los aspectos más llamativos del proyecto. Tendrá un diámetro de 140 metros y será visible desde la autopista y los parques aledaños. La estructura cruzará la barrera urbana y funcionará como mirador para el despegue y aterrizaje de los aviones en Aeroparque.

El proyecto estará a cargo de MZM Arquitectos, estudio ganador del concurso internacional.

Render Anillo la Pampa. Fuente: Gobierno de la Ciudad.

Obras en el Puente Labruna

El jefe de Gobierno porteño informó que también trabajan en la ampliación y renovación del Puente Labruna para mejorar la conexión entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria.

Las obras buscan simplificar el paso entre la Ciudad y la Costanera al sumar nuevos ingresos y egresos vehiculares por las avenidas Lugones y Cantilo. Los trabajos de renovación estarán a cargo de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), que contemplan un plazo de 24 meses.

Los arreglos en el puente se darán mediante la eliminación de la actual pasarela peatonal. Se desplazará sobre el lado sudeste de sus dos carriles con único sentido y generando un nuevo cruce peatonal y ciclista ensanchando el tablero existente.