Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. (Fuente: Shutterstock)

El Gobierno de España anunció un plan de renovación para la línea C-5 de Cercanías Madrid, considerada la más utilizada del país. La medida contempla la incorporación de 35 trenes de dos niveles fabricados en territorio español, con el objetivo de aumentar la capacidad del servicio y reducir la saturación.

La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Transporte como parte de un proyecto de modernización ferroviaria de gran escala. La línea C-5 es una de las más críticas del sistema por su alto volumen de pasajeros y los problemas recurrentes de congestión.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. Foto: @JavierRoblesZurdo

Con esta inversión, las autoridades buscan mejorar la eficiencia del servicio y actualizar una infraestructura que, según el propio plan, ha quedado rezagada frente al crecimiento de la demanda en los últimos años.

Por qué el Gobierno de España decidió renovar la línea C-5 de Cercanías Madrid

La línea C-5 es la más transitada del sistema de Cercanías de Madrid, con aproximadamente 72 millones de usuarios al año, lo que representa cerca del 30% del total de desplazamientos. Entre 2022 y 2024, la demanda creció alrededor de un 10%, lo que intensificó los problemas de saturación.

A este incremento de pasajeros se suman limitaciones estructurales como trenes de menor longitud, estaciones con andenes poco adecuados y un sistema de señalización considerado obsoleto. Esta combinación ha provocado viajes más lentos y con alta ocupación en horas pico.

Cómo serán los nuevos trenes de dos pisos que circularán en España

Los nuevos convoyes corresponden a la Serie 453 y tendrán una longitud de más de 190 metros. Su diseño combina coches de un solo nivel en los extremos con vagones de dos pisos en la zona central, lo que permite optimizar el espacio disponible.

Cada unidad podrá transportar hasta 1884 pasajeros, superando ampliamente la capacidad de los trenes actuales. Además, incorporarán mejoras como accesibilidad para sillas de ruedas, áreas para bicicletas y carritos, conectividad WiFi, puertos USB y asientos más confortables.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. Foto: @EnsancheSur

Cuándo empezarán a circular los nuevos trenes en la línea C-5

La puesta en funcionamiento de estos trenes está prevista para abril de 2030, aunque dependerá de la adaptación de la infraestructura existente. Entre las obras necesarias se incluye la ampliación de andenes y la modernización del sistema de señalización.

También se prevé la implementación del estándar europeo ERTMS nivel 2, la construcción de nuevas instalaciones de mantenimiento y la mejora de estaciones clave del recorrido. Durante el proceso de obras, se contemplan interrupciones parciales del servicio con alternativas de transporte para los usuarios.

Qué países ya utilizan trenes de dos pisos en su sistema ferroviario

Según la empresa fabricante Stadler, varios países europeos ya incorporaron trenes de dos niveles en sus redes de transporte público. Entre ellos se encuentran Austria, Suiza, Suecia y Azerbaiyán.

Estos modelos se utilizan para aumentar la capacidad de traslado en rutas de alta demanda, especialmente en áreas metropolitanas donde el flujo de pasajeros supera la infraestructura tradicional.