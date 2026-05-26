El gobierno anunció este martes el inicio de las obras de restauración de la biblioteca nacional, con una inversión proyectada de entre 20 y 30 millones de dólares.

El anuncio tuvo lugar en el marco del Día Nacional del Libro y en el 210 aniversario de la fundación de la primera biblioteca pública del país, y a un año de que las autoridades anunciaran el cierre temporal debido a “una crisis estructural”.

“Hoy, un año después del anuncio, la Biblioteca Nacional está en mejores condiciones de las que asumimos en esta administración”, dijo el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.

El jerarca destacó la apertura de salas que antes estaban cerradas al público y de puertas de emergencia que estaban bloqueadas, entre otros avances.

El director del proyecto, Gabriel Calderón, adelantó que las obras incluirán un trabajo de relocalización y reorganización de los 16 depósitos que tiene el recinto.

La primera etapa, que implicará una inversión de unos 6 millones de dólares, incluirá intervenciones edilicias en los depósitos de diarios, los accesos, la planta baja, servicios al público y la fachada.

Juan Pablo Flores Iborra

Esta primera etapa se hará en el marco de un plan que requerirá 20 millones de dólares en total, que puede alcanzar los 30 millones de dólares en casos de imprevistos, ampliación de servicios y contratación de recursos humanos calificados.

Calderón explicó que se iniciará un proceso de digitalización y unificación de su catálogo al tiempo que también se creará un área de adquisiciones, ya que la institución no cuenta con una, y se incorporarán áreas de innovación.

Una obra en tres dimensiones

Por su parte, la directora de la Biblioteca Nacional, Rocío Schiappapietra, señaló que si bien las bibliotecas nacionales son “lugares de resguardo” también son esenciales “en la construcción de futuro”.

En ese sentido, Schiappapietra explicó que el proyecto de renovación tendrá tres dimensiones:

✔ Dimensión patrimonial, con la transformación de depósitos para preservar el acervo, proceso de digitalización.

✔ Dimensión pública, con el diseño de espacios acordes para usuarios.

✔ Dimensión territorial, con la transformación que incluye a las 110 bibliotecas públicas de país.

Juan Pablo Flores Iborra

En este último punto, Schiappapietra adelantó que se otorgará un fondo de 3 millones de pesos para que las bibliotecas públicas puedan postularse en planes de mejora de su infraestructura.