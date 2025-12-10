Inauguran la obra del siglo: así es la estación de trenes más grande del mundo mide 170 canchas de fútbol

Córdoba está a punto de inaugurar una de las obras más ambiciosas. Un parque acuático pensado para cambiar por completo la forma en que se consume entretenimiento, turismo y experiencias al aire libre.

Se trata del Infinito Water Park, el nuevo parque acuático que abrirá el 3 de enero y que ya promete desplazar a cualquier competidor del país por tamaño, inversión y variedad de atracciones.

El complejo consta de 36 hectáreas que integrará gastronomía, comercios, shows y áreas recreativas. Para el sector turístico y económico, representa la mayor apuesta privada de los últimos años en la capital cordobesa y un movimiento que podría redefinir el mapa del entretenimiento en la provincia.

El nuevo parque acuático que revolucionará el turismo

Ubicado sobre la zona sur de Circunvalación, entre la Costanera y la autopista a Rosario, el proyecto involucra una inversión de 4 millones de dólares y una infraestructura pensada para recibir hasta 7.000 personas al mismo tiempo.

Parque acuático

La apertura de Infinito Water Park marcará un antes y un después:

13 hectáreas dedicadas exclusivamente al parque acuático,

más de 50 atracciones,

30 toboganes,

sectores de descanso, gastronomía y un área VIP,

y un entorno que apunta a convertirse en ícono turístico de la capital.

Entre las atracciones estrella se destacan una pileta de olas de 3,5 millones de litros, capaz de generar olas de casi dos metros, y un río artificial de 500 metros, uno de los más largos diseñados en parques de agua del país.

Cristian Martin, CEO del proyecto, destacó que la idea es crear un distrito completo que revitalice una de las zonas con mayor potencial de la ciudad y que coloque a Córdoba en el radar sudamericano como un destino de referencia para grandes experiencias, compras y espectáculos.

En paralelo, la llegada de miles de visitantes por día impulsará empleo, gastronomía, hotelería y movilidad urbana.

Cuánto costará la entrada al nuevo parque acuático

Los tickets ya se encuentran en preventa a través de Paseshow, con distintas opciones y beneficios según la categoría elegida. Los valores, dependiendo del día y del pase, se ubican entre $ 71.999 y $ 115.000 para adultos, con descuentos para menores y varias comodidades incluidas.

Precios en preventa

Menores de 0 a 4 años: Ingreso gratuito

Menores de 4 a 12 años: 20% de descuento en cualquier pase

Pase Acqua Fun

Incluye flotador + reposera + sombrilla (sujeto a disponibilidad)

Lunes a jueves

Menores: $ 59.000

Adultos: $ 71.999

Viernes a domingo

Menores: $ 79.000

Adultos: $ 99.000

Pase Acqua Plus

Incluye flotador + reposera + sombrilla (sujeto a disponibilidad), estacionamiento, seguro de lluvia y combo de hamburguesa con papas

Lunes a jueves

Menores: $ 79.000

Adultos: $ 99.000

Viernes a domingo