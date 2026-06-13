Esta mega obra de infraestructura es impulsada por Vialidad Mendoza. Este proyecto se desarrolla en una localización estratégica donde se interconectan los departamentos de San Martín, Lavalle y Maipú, una zona que durante años ha enfrentado obstáculos en el traslado de mercancías y circulación vehicular.

El Gobierno de Mendoza avanza con la construcción de un nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta Provincial 31. Esta obra es crucial para optimizar la conectividad entre zonas productivas y minimizar los desvíos que actualmente ocasionan retrasos en el tránsito, especialmente para el transporte de cargas.

Construirán un puente que resolverá para siempre los embotellamientos de tránsito y beneficiará a miles de vehículos (foto: archivo).

¿En qué estado se encuentra la nueva megaobra de Mendoza?

La obra prevé la construcción de un puente moderno sin limitaciones de carga, acompañado por un tramo adicional de un kilómetro de carpeta asfáltica hacia el este, en una zona que actualmente presenta un camino enripiado y con dificultades de circulación.

Los trabajos se llevan a cabo a aproximadamente 30 kilómetros al noreste de Fray Luis Beltrán, en una zona donde existía un antiguo puente que comenzó a ser demolido en 2001 con la intención de construir una nueva estructura. Sin embargo, este proyecto no fue finalizado y recientemente se reactivó.

Asimismo, el titular del organismo, Osvaldo Romagnoli, explicó que “esto es un nexo que reemplazará el sector comprometido del puente, donde se construirá uno nuevo, que no tendrá limitante de carga y permitirá la interacción vial de la producción”, indicó.

Además, el funcionario detalló que “la recuperación de este puente devolverá una conectividad vial óptima en todo este sector que estamos interviniendo, que ahora es parte de una traza nueva de 1 kilómetro”, remarcó.

Construcción de Ruta Provincial 35 para desviar tránsito pesado en Mendoza

La Dirección Provincial de Vialidad ha comenzado la construcción de la primera fase de la nueva Ruta Provincial 35, un corredor destinado a desviar el tránsito de cargas pesadas y producción agrícola entre la Ruta Nacional 40 Norte y el Acceso Este, evitando el recorrido por el Gran Mendoza.

El tramo inicial abarca unos 5 kilómetros y se extiende desde la Ruta Provincial 34 hacia el sur hasta el carril Costa de Araujo. El proyecto integral contempla una extensión adicional de 9 kilómetros de carpeta asfáltica que se ejecutará en fases posteriores.

Además, la nueva traza se integrará con otras vías clave como la RP 41 y el corredor conformado por las rutas 31 y 33, todas con conexión cercana a la variante Palmira, que permite enlazar con la Ruta Nacional 40 hacia el sur y con la Ruta Nacional 7 en dirección a Chile.

La finalización de la reconstrucción del puente sobre la Ruta Provincial 31 está programada para enero de 2027. Esta fecha se estima considerando que el plazo de ejecución oficial es de 10 meses y que los trabajos se iniciaron formalmente a finales de marzo de 2026.