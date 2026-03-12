Neuquén se prepara para la llegada de un mega estadio multipropósito que transformará por completo la infraestructura cultural y deportiva de la ciudad. El proyecto, denominado Neuquén Arena, abarcará un total de 40.000 metros cuadrados y se perfila como uno de los desarrollos más ambiciosos de los últimos años en la Patagonia. La obra busca posicionar a la ciudad como sede de eventos nacionales e internacionales. El futuro Neuquén Arena tendrá capacidad para 10.000 personas y estará diseñado para recibir espectáculos culturales, competencias deportivas, eventos turísticos y shows de gran convocatoria. Uno de los puntos centrales del proyecto será la mejora de la conectividad dentro de la Isla 132. El plan incluye el ensanchamiento de puentes existentes, la incorporación de sendas peatonales y veredas, y la construcción de un nuevo puente sobre la calle Bahía Blanca para facilitar el acceso durante eventos masivos. El estadio aportará desarrollo a nivel cultural y turístico sin comprometer el entorno natural. Toda la ribera de los ríos Limay y Neuquén seguirá preservada como área verde, mientras que la inversión privada se encargará tanto del edificio como de las obras complementarias de infraestructura. La iniciativa también promete mejorar el tránsito, fortalecer los barrios y dotar de equipamiento público para la creciente zona costera. A pesar del entusiasmo oficial, la construcción del Neuquén Arena despertó resistencia en un sector de la comunidad. Un grupo de vecinos inició una campaña de recolección de firmas para solicitar el traslado del proyecto a otra zona de la ciudad. El pedido, dirigido al Ejecutivo municipal y provincial, argumenta que la Isla 132 es uno de los principales pulmones verdes de Neuquén y que una estructura de hormigón de gran escala podría alterar de forma irreversible la flora y fauna de la ribera. El documento técnico presentado por los vecinos también advierte que el Paseo de la Costa no tendría capacidad suficiente para absorber servicios de saneamiento, agua y energía durante eventos masivos, lo que pondría en tensión las redes de los barrios cercanos. Otro de los puntos cuestionados es la saturación del tránsito. Los accesos por las calles Democracia, Río Negro y Linares ya presentan altos niveles de circulación diaria, y la llegada de un estadio podría colapsar la logística vehicular e incluso dificultar la entrada de ambulancias o equipos de emergencia durante grandes eventos. Como alternativa, la propuesta vecinal sugiere reubicar el estadio en sectores de la barda o la meseta neuquina, zonas donde consideran que su impacto sería menor y donde el crecimiento urbano está en pleno desarrollo.