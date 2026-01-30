Los estadios de fútbol han evolucionado hacia estructuras más modernas, que no solo se limitan a la celebración de partidos, sino que también se diseñan para acoger diversas actividades. Recientemente fue confirmada la construcción de un nuevo predio que tendrá capacidad para 50.000 personas y se posicionará como uno de los más modernos del continente.

La tendencia actual en la edificación de estos recintos busca maximizar su funcionalidad y versatilidad, permitiendo que sean utilizados para eventos que trascienden el ámbito deportivo.

¿Cuál es el impresionante estadio que llenará de orgullo a toda una nación latinoamericana?

Colombia es uno de los países que participará de las Eliminatorias para el Mundial 2030 y Bogotá se encamina a marcar un antes y un después en su historia deportiva y cultural con la construcción de un nuevo estadio que promete convertirse en el más moderno de América Latina.

La iniciativa forma parte de un complejo multifuncional de 167.000 metros cuadrados , concebido como un verdadero polo de entretenimiento a nivel regional, pensado no solo para el fútbol, sino también para eventos culturales y espectáculos de gran escala.

El nuevo recinto se levantará en las inmediaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín y contará con capacidad para más de 50.000 espectadores.

El nuevo estadio será construido en Colombia donde funciona el Campín.

El proyecto es impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la empresa Sencia y representa una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la ciudad en las últimas décadas.

Un centro de entretenimiento con tecnología de vanguardia y experiencias únicas

El proyecto fue presentado como un “hub de entretenimiento” que integrará tecnología de vanguardia y una experiencia moderna para el público.

Uno de los elementos más innovadores será la cubierta retráctil de gran escala, la primera de este tipo en Colombia. Este sistema permitirá cerrar el techo ante lluvias o condiciones climáticas adversas, garantizando la continuidad de eventos deportivos y culturales sin interrupciones.

Entre sus principales características se destaca la instalación de un campo de tecnología de césped híbrido de última generación, similar a la utilizada en las principales ligas europeas, lo que permitirá un uso intensivo sin afectar la calidad del terreno de juego.

Además, el diseño de las gradas está pensado para ofrecer visibilidad total desde cualquier ubicación, con una mayor cercanía entre las tribunas y el campo. El estadio incluirá zonas VIP, experiencias premium, espacios comerciales, restaurantes, un hotel, áreas de esparcimiento y un auditorio con capacidad para más de 2.000 personas, destinado a conciertos, teatro, danza y ópera.

Esta obra busca crear el estadio más grande de Latinoamérica.

Nuevo estadio en Bogotá: inicio de construcción y fecha de inauguración

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ofreció un discurso tras el anuncio de la obra y afirmó que “la ciudad contará con un nuevo estadio que comenzará su construcción el primero de marzo del año próximo y el estadio actual continuará operando durante las obras”, expresó.

En relación con la inauguración, subrayó que “ la meta que tenemos es que el nuevo estadio esté finalizado en diciembre de 2027 ”, concluyó tras el significativo anuncio.

Nuevo estadio en Bogotá: un centro cultural y de entretenimiento

Los diseñadores del nuevo estadio buscan incorporar elementos sostenibles, como paneles solares y sistemas de recolección de agua, para minimizar el impacto ambiental del complejo.El recinto también contará con un museo del fútbol, donde los aficionados podrán conocer la historia del deporte en Colombia y disfrutar de exposiciones interactivas y actividades educativas.