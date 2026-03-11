La estación de trenes más grande del mundo ha sido inaugurada en China. Este proyecto abarcó un espacio suficiente para ocupar 170 canchas de fútbol y alcanzó cifras récord que no son comparables a otras construcciones. Esta megaestructura, cuyo costo superó los u$s 7700 millones, no solo destaca por sus dimensiones, sino también por su capacidad de hasta 16.000 pasajeros por hora. La estación en cuestión es la Chongqing East Railway Station, situada en el distrito de Nan’an, en las afueras de Chongqing, una de las megaciudades más pobladas de China. Inaugurada el 27 de junio de 2025, esta obra maestra de la arquitectura moderna emergió de un valle deshabitado que, entre 2023 y 2025, se transformó en una conexión ferroviaria de vanguardia. Chongqing, reconocida por su relieve montañoso y su función como puente entre el este y el oeste de China, ahora dispone de este nodo estratégico en la red nacional “Ocho Verticales y Ocho Horizontales”. Para acceder a Chongqing East, los viajeros pueden conectar con líneas de alta velocidad en desarrollo, como Zhengyu y Yukun, que la posicionan como un centro continental clave. Desde este punto, es posible alcanzar Pekín o Shanghái en un lapso de seis a ocho horas y a ciudades cercanas como Chengdu o Wuhan en un intervalo de una a tres horas. Lo que distingue a esta estación de trenes gigantes no es únicamente su magnitud, sino la perfecta integración de funcionalidad, sostenibilidad y cultura local. A continuación, se presentan los aspectos más relevantes: En un contexto donde la movilidad ágil y sostenible resulta fundamental, la Chongqing East Railway Station se establece como un modelo a nivel internacional. Facilita conexiones eficientes a Guangzhou, Kunming y más allá, promoviendo el comercio y el turismo en la región. Para aquellos que viajen por China o que planifiquen un itinerario en este país, la estación más grande del mundo es un destino que deben considerar de manera ineludible, no solo por su funcionalidad, sino también por su belleza arquitectónica. Entre los diversos récords que ostenta China, se destaca como el líder mundial en número de líneas de trenes de alta velocidad, con más de 40.000 kilómetros de vías operativas, superando a todos los demás países. Desde 2021 hasta 2024, expandió su red en 10.000 kilómetros y se ha propuesto alcanzar los 70.000 km para el año 2035. Su sistema interconecta el 97% de las ciudades chinas con una población superior a 500.000 habitantes, según China Minutes. Asimismo, desarrolló el prototipo del tren CR450, el cual alcanzó velocidades de hasta 453 km/h en pruebas, subrayando el liderazgo tecnológico del país en este ámbito. La Chongqing East Railway Station no solo destaca por su tamaño y capacidad, sino también por su compromiso con la sostenibilidad. La estación incorpora tecnologías ecológicas que reducen el consumo energético y promueven el uso de energías renovables, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible de China. Este enfoque no solo mejora la experiencia del viajero, sino que también establece un nuevo estándar en la construcción de infraestructuras. Además, la estación se convierte en un símbolo de la modernización de la red ferroviaria china, facilitando el acceso a regiones remotas y fomentando el desarrollo económico local. Con su diseño que refleja la cultura china y su funcionalidad avanzada, la Chongqing East Railway Station se posiciona como un destino turístico en sí mismo, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan experimentar la fusión de tradición y modernidad.